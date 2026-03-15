Mein Tipp der Woche: Super Mario Bros. Wonder

Nintendo veröffentlicht in ein paar Tagen eine „Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park Upgrade Pack“ für Super Mario Bros. Wonder und ich muss sagen, dass mich bisher alles überzeugt hat, was ich in Videos gesehen habe.

Das scheint ein sehr vernünftiges DLC zu werden, schade, dass man die bessere Grafik für die Switch 2 darin „versteckt“, aber die neuen Inhalte klingen super und ich freue mich auf die Veröffentlichung am 23. März (hier noch das Video dazu).

Das hat bei mir dazu geführt, auch mit Blick auf mein Langzeit-Review der Switch 2, dass ich wieder tiefer in das Spiel eingetaucht bin und gemerkt habe, wie gut mir das Spiel von 2023 immer noch gefällt, es ist ein wirklich sehr gutes 2D-Mario.

Der Preis ist mit knapp 47 Euro in meinen Augen auch vollkommen okay, da ist man ganz andere Dinge von Nintendo gewohnt, nur schade, dass es das Update für die Switch 2 nicht ohne das DLC gibt. Die 20 Euro für das DLC klingen aber okay.

Ich werde Super Mario Bros. Wonder in den nächsten Monaten nochmal spielen, auch mit den neuen Inhalten, da will ich noch das Update abwarten, solche Spiele begleiten mich oft mehrere Wochen nebenbei, die zocke ich nicht am Stück durch. Es fällt aber schwer zu warten, denn das macht schon wirklich sehr viel Laune.

Vielleicht eine gute Überbrückung bis zum neuen 3D-Mario (bitte bald, Nintendo).

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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