Mein Tipp der Woche: Silent Hill 2 Remake

Zum Marktstart von Silent Hill 2 erreichte mich ein Testmuster für die PS5 und ich habe diesen Klassiker der Horrorspiele in diesem Jahr das erste Mal gespielt. Es handelt sich um ein Remake des Spiels von 2001 und kostet aktuell ca. 70 Euro.

Warum gibt es kein Silent Hill 1 Remake? Die Entwickler wollten mit dem Kern der Reihe anfangen und könnten weitere Remakes geplant haben. Bestätigt wurde das bisher nicht, aber man war der Meinung, dass Teil 2 den Anfang machen sollte.

Falls ihr es auch noch nie gespielt habt, worum geht es? Ihr besucht eine Stadt namens Silent Hill und müsst darin „überleben“. Das Spiel erzählt eine Geschichte aus der Sicht von James Sunderland und ihr schaut ihm dabei „über die Schulter“.

Zur Story will ich nichts sagen, diese ist durchaus die Stärke des Spiels, wobei es auch ein bisschen davon abhängt, welches der vielen Enden ihr bekommt. Ich war aber durchaus zufrieden und wollte auch immer wissen, wie es jetzt weitergeht.

Das Konzept von Silent Hill 2 sind mehrere „Dungeons“, die ihr absolvieren müsst. Also zum Beispiel ein Krankenhaus oder ein Gefängnis. Hier gilt es Monster zu töten und Rätsel zu lösen. Dazwischen wandert ihr durch Silent Hill, wobei ihr von der Stadt selbst nicht so viel sehen werdet, die anderen Orte stehen schon im Fokus.

Ich weiß nicht, wie gut das Remake im Vergleich zum Original umgesetzt ist, aber als „neues“ Spiel hat es mich abgeholt. Schöne Grafik, detaillierte Welten, ein sehr guter Sound (spielt es mit 3D Sound!) und eine durchaus gute Horror-Atmosphäre.

In etwa 10 bis 12 Stunden ist man durch, es ist also auch kein ewig langes Spiel, wobei auch immer etwas passiert und das Spiel nicht, wie viele Spiele (vor allem Open World) in der heutigen Zeit künstlich gestreckt wird. Einige Orte könnten aber auch gerne kürzer sein, wobei ich nicht weiß, ob das im Original auch so war.

Silent Hill 2 ist aber vor allem für Fans von Horror-Spielen eine klare Empfehlung, vor allem in einem dunklen Raum mit Kopfhörern und 3D Sound kam bei mir eine echt gute Atmosphäre auf. Definitiv eines der besseren Spiele in diesem Jahr für mich, was aber auch daran liegt, dass es genau meinen Geschmack getroffen hat.

