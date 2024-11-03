Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Super Mario Odyssey

Wir bekamen zwar mit Super Mario Bros. Wonder erst ein frisches Mario-Spiel, aber für mich sind mittlerweile die 3D-Spiele die Highlights und ich hoffe, dass es da mit der Nintendo Switch 2 direkt einen neuen Titel geben wird. Super Mario Odyssey ist immerhin so alt wie die Nintendo Switch selbst, es wird langsam echt Zeit dafür.

Doch wie komme ich sieben Jahre nach dem Release auf Super Mario Odyssey? Nun, drei Dinge. Ich wollte nach all den Jahren wissen, ob sich der positive Eindruck gehalten hat und es das für mich beste Mario aller Zeiten ist. Jain. Ich sehe es auf einem Level mit Galaxy und Sunshine (ja, dieses Spiel hat mich als Kind begeistert).

Ich kam darauf, als ich vor ein paar Wochen eines der besten Spiele des Jahres getestet habe, nämlich Astro Bot. Da wollte ich einfach nur mal wissen, wie es sich im Vergleich zu Mario schlägt. Letzte Woche habe ich die Portal gelobt und da hat mich einfach interessiert, wie die zwei Jump’n’Runs im Handheld-Vergleich sind.

Aus einem kurzen Blick wurde dann aber irgendwie mehr und ich habe Super Mario Odyssey zwar bisher nicht erneut durchgespielt, aber das werde jetzt immer wieder und ganz entspannt nebenbei machen. Der dritte Punkt ist nämlich, dass es auf der Nintendo Switch OLED nochmal ganz anders wirkt und deutlich mehr Spaß macht.

Super Mario Odyssey ist verdammt gut gealtert, was auch der Preis zeigt, selbst nach sieben Jahren (!) zahlt man noch fast 50 Euro für das Spiel. Nintendo selbst will sogar 60 Euro. Doch der Erfolg bei Metacritic und Co. gibt ihnen recht und der Titel ist mit fast 30 Millionen Einheiten sogar in den Top 5 der Switch zu finden.

Das ist heute also alles andere, als ein Geheimtipp, aber falls ihr eine Switch und kein Super Mario Odyssey besitzt, dann ändert das. Vielleicht ist es bei euch aber auch viele Jahre her, dass ihr Odyssey installiert habt, auch da kann ich euch einen neuen Blick empfehlen. Das ist schon jetzt ein echter Klassiker von Nintendo.

