Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Super Mario Party Jamboree

Die Nintendo Switch ist die erfolgreichste Konsole von Nintendo, was ein bisschen Glück, aber auf der anderen Seite auch kein Zufall ist. Für mich haben die Studios von Nintendo bei dieser Konsole bei fast allen Spielen den besten Titel geliefert.

Seit es Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe (gut, ist ein Wii U-Spiel, aber eben mit DLC) oder Super Mario Odyssey, die Switch bietet für mich immer den besten Titel der Reihe (oder jedenfalls nah dran) an.

Und mit Super Mario Party Jamboree gibt es hier keine Ausnahme, es ist eines der besten Super Mario Party-Spiele, die wir je gespielt haben. Gut, die Messlatte bei dieser Reihe ist nicht so hoch, aber wir sind hier im Haushalt große Fans davon.

Aktuell haben wir etwas weniger Zeit, es hat auch sehr lange gedauert, bis wir uns in Ruhe damit beschäftigen konnten, mit einem Säugling ist es derzeit schwieriger. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten und vor allem mit Freunden macht die Reihe verdammt viel Spaß. Preislich finde ich die Spiele aber grenzwertig teuer.

Die Auswahl an Minispielen ist super und abwechslungsreich, aber Spielbretter sind jetzt nicht unbedingt die Stärke, da wäre mehr möglich. Die UVP muss man hier aber nicht zahlen, denn Super Mario Party Jamboree gibt es bei Amazon schon für unter 50 Euro. Ich kann den neuen Teil empfehlen, vor allem für die Fans der Reihe.

