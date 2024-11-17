Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Der Herr der Ringe

Ich war vor ein paar Jahren ehrlich gesagt sehr gespannt, wie Amazon die Serie rund um Herr der Ringe umsetzt. Doch die erste Staffel hat mich enttäuscht, denn Optik und Sound waren verdammt gut, aber es fehlten mir komplett die Emotion.

Eigentlich wollten wir „Die Ringe der Macht“ nicht weiter schauen, aber wir haben dann doch in die zweite Staffel, die jetzt exklusiv bei Amazon Prime Video online ist, hineingeschaut. Und nach den ersten Folgen wollte ich es schon fast beenden.

Doch nach etwa der Hälfte der Staffel änderte sich das und einige Geschichten nahmen richtig gut an Fahrt auf. Die Serie entfaltet sich in meinen Augen vor allem zum Ende hin und die letzten beiden Folgen waren dann sogar ein echtes Highlight.

Vor allem die erste Szene der letzten Folge (werde ich aber nicht spoilern).

Nach der Serie hatten wir dann tatsächlich Lust auf mehr Mittelerde und so haben wir uns auch die Filme angeschaut. Erst die Hobbit-Filme, dann Der Herr der Ringe.

Das Original gibt es übrigens auch bei Amazon Prime Video, die Hobbit-Filme kann man bei RTL+ schauen, was wir aktuell zufällig haben, weil es Teil eines anderen Vertrages war. Gekauft hätte ich die Hobbit-Filme wohl nicht, denn sie sind ganz okay, aber auch nach 10 Jahren bleibt mein Fazit, dass sie viel (viel!) zu lang sind.

Die Geschichte ist Material für einen Film, vielleicht zwei Filme, aber definitiv nicht für eine Trilogie. Beim Original sieht das anders aus, das ist gut gealtert. Optisch war der Unterschied nach über 20 Jahren und im Vergleich zur Amazon-Serie zwar krass, aber damit war zu rechnen. Irre, auch schon zwei Jahrzehnte alt, heftig 😄

Die Kombination aus der Serie und den Filmen hat uns in den letzten Wochen aber viel Spaß gemacht, es ist gutes Popcorn-Kino und daher mein Tipp der Woche. Die Serie wird uns übrigens noch eine Weile begleiten, denn es sind 5 Staffeln geplant.

