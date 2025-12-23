Meine Serie des Jahres 2025: Andor

Das Jahr neigt sich dem Ende und es ist wieder Zeit für die Highlights des Jahres, natürlich wie immer mit der für mich besten Serie. Das war für mich 2025 ganz klar Andor, der beste Star Wars-Inhalt seit Jahren. Schon die erste Staffel hat mir sehr gut gefallen, die zweite hat das, vor allem im Finale, noch einmal übertroffen.

So traurig ich die Entwicklung der Filme und von vielen anderen Serien finde, so sehr habe ich mich über dieses Highlight gefreut. Hochwertig, gut produziert, nicht kitschig, nicht zugemüllt mit zu viel Macht und Jedi-Kram, einfach nur eine gute Geschichte, die auch unabhängig von der Marke (Star Wars) funktioniert hätte.

Das eigentliche Highlight war für mich zwar This Is Us, eine der besten Serien aller Zeiten, die wir nach vielen Jahren endlich mal beendet haben, aber das ist eben keine aktuelle Serie und ich wähle hier nur Inhalte, die in diesem Jahr online gingen.

Würde man das ignorieren und Dokumentationen mitzählen, wäre der für mich beste Inhalte des Jahres sogar genau genommen The Last Dance bei Netflix. Und auch Cyberpunk Edgerunners kann ich leider nicht in die Liste aufnehmen, da die Serie schon 2022 erschien, die war für mich in diesem Jahr auch ein Highlight.

Auf dem zweiten Platz landet bei mir Stranger Things, was ich irgendwie mag und gerne schaue, aber da bin ich auf das Finale am 1. Januar gespannt und werde die Wahl hoffentlich nicht bereuen und einen dritten Platz gibt es irgendwie nicht, es war in meinen Augen kein starkes Serienjahr – aber es fehlen auch viele Inhalte.

Aktuell habe ich kein Apple TV (alias TV+, dumme Namensänderung m.M.n.), sonst wäre sicher Severance mit dabei. Das holen wir, zusammen mit Pluribus, Anfang 2026 nach. Die größte Enttäuschung des Jahres war für mich The Last of Us mit der zweiten Staffel, die überhaupt nicht an die erste Staffel von HBO herankam.

Meine Erwartungen sind zwar enorm, weil Part 1 und Part 2 in Kombination mein Lieblingsspiel aller Zeiten sind, aber Staffel 1 war durchaus passabel. Kein großes Highlight, aber okay. Staffel 2 hatte Highlights, aber der Gesamteindruck war nicht gut. Bella Ramsey ging als junge Ellie, aber überhaupt nicht als ältere Version.