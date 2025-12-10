Meinugsfreiheit? USA wollen auch bei Touristen genau hinschauen
Ihr habt euch in sozialen Medien eventuell kritisch über Donald Trump oder dessen Kumpel Elon Musk geäußert? Nun, das wird man sich bei eurer Einreise in die USA, auch als Tourist, in Zukunft vielleicht sogar etwas genauer anschauen wollen.
Ein Regulierungsvorschlag der US-Grenzschutzbehörde sieht vor, dass die Angabe über Aktivitäten in sozialen Medien zum Standard des ESTA-Antrags wird. Lässt man diese Angabe weg, dann wäre es denkbar, dass der Urlaub gestrichen ist.
Die Frage ist natürlich, was die Behörde die Aktivitäten in sozialen Medien angeht, denn die Plattformen selbst haben Regeln und illegale Aktivitäten sind dort sowieso nicht vorgesehen. Will man also prüfen, welche Sichtweise eine Person besitzt?
In den USA argumentiert man damit, dass man Terrorismus und Spionage so früh wie möglich vorbeugen möchte, was löblich ist. Aber der gewöhnliche Agent wird seine Aktivitäten sicher nicht bei Instagram teilen, das ergibt also keinen Sinn.
Also, jetzt bin ich wirklich überrascht.
San Francisco war für mich früher immer ein Traumziel. Das war einmal. Es sei denn, Kalifornien sagt sich von den USA los, was aber mMn direkt in einen bewaffneten Konflikt führen würde. Ich werde also Frisco vermutlich in meinem Leben nicht mehr sehen….
Wenn man mal dort gewesen ist, weiß man, die Kochen auch nur mit Wasser.
Natürlich können dir Foristen was von einem Pferd erzählen. Man muss selber die Erfahrung gemacht haben.
Meine Meinung ist, S.F. und die Bay Area ist sowas von überschätzt!
Kann ich halt nicht beurteilen, weil ich noch nie dort war. Aber was ich sagen kann: man muss gar nicht so weit in die Ferne schauen, wir fahren seit Jahrzehnten nach Tirol und dort zumindest ist es traumhaft schön…
Als jemand, der an beiden Orten war, würde ich Tirol jederzeit vorziehen. Ich fand die Gegend auch nicht so toll und man hat ein falsches Bild durch viele Filme und Serien, welches von Hollywood gelenkt wird.
Danke für die Info. Dann freue ich mich einfach auf nächstes Jahr, da geht’s wieder zweimal (vollelektrisch) in die Nähe des Achensees auf unseren Lieblingsbauernhof. Im übrigen glaube ich, dass das Essen in Tirol auch besser ist… ;-)
Oh, am Achensee war ich früher immer in den Bergen… sehr schöne Gegend
Es gibt noch andere Länder neben den USA.