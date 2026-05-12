One UI 9 ist offiziell: Samsung kündigt Beta für Android 17 an
Samsung hat heute offiziell One UI 9 bestätigt, das nächste große Update für die hauseigenen Smartphones. Basis ist Android 17 und die Beta startet noch diese Woche – auch in Deutschland – so Samsung. Damit haben wir sogar gerechnet.
Den Anfang macht natürlich die Galaxy S26-Reihe, also das aktuelle Flaggschiff und dessen zwei Ableger. Die finalen Details zu One UI 9 soll es später mit einem neuen Flaggschiff (vermutlich im August) geben, das sagt Samsung bisher dazu:
Die auf dem neuen Android 17 basierende One UI 9 Beta bietet erweiterte Kreativwerkzeuge, Anpassungsoptionen, ein benutzerfreundlicheres mobiles Erlebnis und einen besseren Schutz vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen.
in Dienste
in Handel
in Telefónica
in Firmware und Updates
in Tarife
in Mobilität
in Tarife
in Mobilität
in Mobilität
in Mobilität