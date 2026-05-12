One UI 9 ist offiziell: Samsung kündigt Beta für Android 17 an

Samsung hat heute offiziell One UI 9 bestätigt, das nächste große Update für die hauseigenen Smartphones. Basis ist Android 17 und die Beta startet noch diese Woche – auch in Deutschland – so Samsung. Damit haben wir sogar gerechnet.

Den Anfang macht natürlich die Galaxy S26-Reihe, also das aktuelle Flaggschiff und dessen zwei Ableger. Die finalen Details zu One UI 9 soll es später mit einem neuen Flaggschiff (vermutlich im August) geben, das sagt Samsung bisher dazu: