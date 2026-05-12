Firmware und Updates

One UI 9 ist offiziell: Samsung kündigt Beta für Android 17 an

Autor-Bild
Von
Google News
|
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung hat heute offiziell One UI 9 bestätigt, das nächste große Update für die hauseigenen Smartphones. Basis ist Android 17 und die Beta startet noch diese Woche – auch in Deutschland – so Samsung. Damit haben wir sogar gerechnet.

Den Anfang macht natürlich die Galaxy S26-Reihe, also das aktuelle Flaggschiff und dessen zwei Ableger. Die finalen Details zu One UI 9 soll es später mit einem neuen Flaggschiff (vermutlich im August) geben, das sagt Samsung bisher dazu:

Die auf dem neuen Android 17 basierende One UI 9 Beta bietet erweiterte Kreativwerkzeuge, Anpassungsoptionen, ein benutzerfreundlicheres mobiles Erlebnis und einen besseren Schutz vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen.

Spotify Logo Header 2024

Spotify überrascht mit „Deine All-Time-Top-Songs“-Playlist

Das Jahr ist noch jung, aber Spotify feiert 20 Jahre und hat passend dazu eine neue Sonderseite ins Leben gerufen,…

12. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / One UI 9 ist offiziell: Samsung kündigt Beta für Android 17 an
Weitere Neuigkeiten
Spotify Logo Header 2024
Spotify überrascht mit „Deine All-Time-Top-Songs“-Playlist
in Dienste
Edeka
EDEKA trollt die Regierung
in Handel
O2 stellt HomeBox 4 mit Wi-Fi 7 und Glasfaser-Unterstützung vor
in Telefónica
iOS 26.5: Apple baut drei exklusive Funktionen für die EU ein
in Firmware und Updates
Telekom-Unlimited für unter 25 Euro? Dieser Tarif-Deal sorgt für Aufsehen
in Tarife
Polestar: „Wir denken unsere Modelle konsequent weiter“
in Mobilität
Mega SIM streicht den Anschlusspreis bei allen Tarifen
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla: Giga Berlin knackt 750.000 Autos und erhöht Produktion um 20 Prozent
in Mobilität
Lotus trennt sich von reiner Elektroauto-Strategie
in Mobilität
Audi: Neues Verbrenner-Flaggschiff steht für „Vorsprung durch Technik“
in Mobilität