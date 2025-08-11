Mercedes-Benz überrascht mit umfangreichem Dienste-Update

Mercedes-Benz hat umfassende Änderungen der „digitalen Extras“ für verschiedene Fahrzeugreihen angekündigt. Diese werden ab dem 10. September 2025 gültig.

Diese betreffen sowohl neue Dienste als auch Erweiterungen bestehender Funktionen und richten sich in erster Linie an Fahrer von elektrischen Modellen und Plug-in-Hybriden.

Zu den neuen Angeboten gehört beispielsweise die Möglichkeit, den Innenraum des geparkten Fahrzeugs per Fernzugriff über die Mercedes-Benz-App zu fotografieren. Ebenfalls neu ist der Dienst „Intelligenter Status & Service“, der bisher getrennte Funktionen wie Telediagnose und Wartungsmanagement zusammenführt und die Auswahl eines bevorzugten Servicepartners ermöglicht.

Für Elektrofahrzeuge wird mit dem „Energie-Monitor“ eine In-Car-App eingeführt, die Faktoren zum Energieverbrauch anzeigt und Tipps zur Verbrauchsoptimierung liefert. Im CLA (elektrisch) steht zudem eine Massagefunktion zur Verfügung, die über die Lordosenverstellung im Fahrzeug bedient wird.

Alle neuen Dienste sind abhängig von Modell, Produktionsdatum und Markteinführung in unterschiedlichen Ländern verfügbar.

Erweiterungen bestehender Funktionen

Neben den neuen Angeboten werden bestehende digitale Extras erweitert. So wird im Batteriemanagement künftig der „State of Health“ (SOH) der Hochvoltbatterie in der MyStar-App angezeigt. In vielen Märkten wird die Anzeige von Bildern zu Ladestationen wieder möglich sein, abhängig von den verfügbaren Datenquellen.

Außerdem kann die Navigation in der Fahrzeug-Headunit künftig über eine Freitextsuche gezielt Ladestationen großer Anbieter finden, inklusive spezieller Schlagwörter („Charging Keywords“).

Auch im Bereich Laden gibt es Neuerungen: Ladepunkte an Mercedes-Benz Charging Hubs lassen sich für 15 Minuten reservieren, entweder direkt im Fahrzeug oder über die Mercedes-Benz App. Dafür ist die Kombination aus MB.CHARGE Public und Navigation mit Electric Intelligence erforderlich. Die Verfügbarkeit variiert je nach Modellreihe und Markt.

Kunden von Mercedes-Benz werden aktuell über die genannten Anpassungen informiert. Auch ich habe eine entsprechende Mitteilung erhalten, und die Neuerungen aus dem PDF extrahiert. Nachfolgend findet ihr eine detaillierte Auflistung.

Digitale Extras: Neue Dienste

Bildaufnahme Innenraum Funktion: Aus der Ferne ein Foto des Innenraums des geparkten Fahrzeugs aufnehmen und in der Mercedes-Benz App ansehen. Verfügbarkeit: Mercedes-Benz App Modelle: CLA (elektrisch) (Ausstattung PBK oder P82), ab Produktionsdatum 09/2025 Märkte: u. a. Deutschland, Österreich, Schweiz, viele EU-Länder, USA, Australien, Indien usw.

Intelligenter Status & Service Funktion: Zusammenführung und Optimierung von Telediagnose, Fahrzeugferndiagnose und Wartungsmanagement; Möglichkeit, bevorzugten Mercedes-Benz Servicepartner im Nutzerprofil zu hinterlegen. Verfügbarkeit: Mercedes-Benz App, Multimediasystem im Fahrzeug, Kundenprofil auf Mercedes-Benz Webseite Modelle: CLA (elektrisch), ab Produktionsdatum 09/2025 Märkte: Alle Märkte mit Digitalen Extras

Energie Monitor (Hinweise zum Energieverbrauch und Laden) Funktion: InCar-App für Elektrofahrzeuge mit interaktiven Tipps zur Verbrauchsoptimierung, situationsbezogenen Benachrichtigungen, Vergleich von Energieprognose und tatsächlichem Verbrauch sowie Anzeige der Ladekurven. Verfügbarkeit: Mercedes-Benz App (InCar-App) Modelle: Elektrofahrzeuge; CLA (elektrisch) ab 09/2025 Märkte: viele europäische Länder (z. B. DE, AT, CH, GB, NO, NL, SE, FI, FR, IT, ES u. a.)

Massagefunktion Funktion: Fahrzeuginterne Massagefunktion zur Entspannung während der Fahrt oder bei Pausen (steuerbar über Lordosenverstellung vorne U22). Verfügbarkeit: Multimediasystem im Fahrzeug Modelle: CLA (elektrisch), ab Produktionsdatum 09/2025 Einschränkungen: Nicht verfügbar in Russland



Digitale Extras: Neue Features / Erweiterungen bestehender Dienste