Mercedes: Die neuen Autos ab 2026 werden vor allem sehr teuer

Mercedes vermarktet den neuen CLA als den neuen Einstieg in die (elektrische) Zukunft der Marke und das ist mit über 50.000 Euro (mit einer guten Ausstattung gerne auch über 60.000 Euro) definitiv eine Ansage. Doch es ist nur der Anfang.

In diesem Jahr ist es noch relativ ruhig bei Mercedes, auch wenn in einem Monat der neue GLC als Elektroauto gezeigt wird, aber ab 2026 steht eine Offensive bei Mercedes an. Und ein offizieller Slide von Mercedes selbst zeigt, was da kommt:

Dabei fällt auf, dass im man bei „Entry“ gar nicht so viele Modelle sieht und bei „Core“ sieht die Sache auch nicht so viel besser aus. Die große Masse gibt es bei Mercedes vor allem bei „Top-End“, da gibt es sogar bald 10 neue (Elektro-)Autos.

Ola Källenius hat die Marke in den letzten Jahren auf Luxus ausgerichtet, was aber bisher nicht funktioniert. Mercedes ändert allerdings nicht die Strategie, ein neues Lineup soll die Kunden in Zukunft wieder von einem Auto mit Stern überzeugen.

