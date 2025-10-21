Über 70.000 Euro: Das kostet der elektrische Mercedes GLC

Mercedes öffnet die Bestellbücher für die neue Elektro-Hoffnung und hat somit den Preis für den Mercedes GLC verraten. Dieser startet bei 71.281 Euro und kann ab dem 29. Oktober konfiguriert werden. Ausgeliefert wird dann allerdings erst 2026.

Eine stolze Summe, aber laut Mercedes sei „das Elektromodell preislich mit dem Verbrennermodell vergleichbar“ und man hofft, dass die Kunden den 360 kW starken GLC 400 4MATIC mit bis zu 715 Kilometern WLTP-Reichweite kaufen.

Und natürlich kann man im Konfigurator von Mercedes, der mittlerweile online ist, noch ein paar Euro mehr lassen und mit entsprechenden Paketen auch in einem sechsstelligen Bereich landen. Braucht man alles? Nein, aber einige Dinge schon.

Ganz neuer BMW iX3, immer noch aktueller Audi Q6 e-tron, der sicher auch bald ein Upgrade für das neue Modelljahr bekommt, und der Mercedes GLC, das wird ein spannender Wettstreit der Bestseller im nächsten Jahr. Ich wette auf den iX3.