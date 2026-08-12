Mercedes verliert seinen ersten Software-Chef

Mercedes trennt sich noch im August von seinem ersten Chief Software Officer, die Rolle des CSO wurde 2021 extra für Magnus Östberg geschaffen. Laut Mercedes geschieht dies im gegenseitigen Einvernehmen und er bleibt beratend erhalten.

Ob die Rolle des Software-Chefs neu besetzt ist, sei noch offen, was nach einem spontanen Abschied klingt. Magnus Östberg leitet jetzt „ein neue Phase seiner beruflichen Karriere“ ein, was dafür spricht, dass er wohl abgeworben wurde.

Seine größte Aufgabe war die Entwicklung von MB.OS, der neuen Plattform für die Zukunft der Software in den Autos von Mercedes. Diese ging letztes Jahr erstmals im CLA an den Start und wird jetzt nach und nach in allen Autos zu finden sein.

Mercedes hat bei der Software wieder aufgeholt und Dinge wie Android Automotive in das Auto gebracht, aber bis heute verstehe ich nicht, wieso man an dieser alten Optik festhält, die mich immer noch an den Windows Media Player zu Zeiten von Vista erinnert. Vielleicht ändert das ja ein neuer Software-Chef bei Mercedes.

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