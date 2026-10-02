Dienste

GMX führt neues Design ein

René Hesse
Von

GMX führt ab heute einen neuen Markenauftritt ein und stellt die „digitale Freiheit“ stärker in den Mittelpunkt.

Neben einem neuen Design erhält die Marke den Claim „Deine digitale Freiheit. In deiner Hand.“. GMX will damit nach eigenen Angaben sichere und verlässliche Dienste sowie den selbstbestimmten Umgang mit persönlichen Daten hervorheben.

GMX startet bundesweite Kampagne mit KI-Unterstützung

Ab dem 4. Oktober begleitet eine bundesweite Werbekampagne den neuen Markenauftritt. Im Mittelpunkt steht ein Kugelfisch, der das Wasser verlässt und anschließend frei durch die Luft fliegt. Der Werbespot entstand laut GMX mit Unterstützung künstlicher Intelligenz.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Neues Design für den Markenauftritt von GMX
  • Neuer Claim: „Deine digitale Freiheit. In deiner Hand.“
  • Bundesweite Kampagne startet am 4. Oktober
  • KI-unterstützter Werbespot mit einem fliegenden Kugelfisch
  • Neue Kombipakete aus Mobilfunk und Cloud

Unter dem Motto „Starte deine digitale Freiheit“ nutzt GMX die Kampagne zugleich zur Vermarktung seiner neuen Kombipakete. Diese verbinden Mobilfunktarife mit Cloud-Angeboten.

Mir gefällt die neue Optik der Webseite und des GMX E-Mail-Dienstes ziemlich gut, was aber sicher auch daran liegt, dass ich es sehr schlicht mag. Andere könnten dagegen einwenden, dass das Ganze jetzt etwas austauschbarer wirkt als zuvor.

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