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Das ist der MG2: Erste Preview für das günstige Elektroauto

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| 2 Kommentare

Ein MG4 für unter 25.000 Euro ist euch noch zu teuer? Dann könnte der MG2 eine Option für euch sein, der 2027 von SAIC Motor in Europa auf den Markt kommt und heute erstmals im Rahmen des Goodwood Festival of Speed 2026 gezeigt wurde.

Aktuell ist das kommende Elektroauto noch als MG Go bekannt, es ist ein Konzept für den MG2, die Serienversion wird etwas davon abweichen. Technische Details nannte MG leider auch nicht, man wollte sich heute auf das Design fokussieren.

Offiziell bekannt ist nur, dass der MG Go eine Länge von knapp 4 Metern mitbringt und vollelektrisch sein wird, ein Verbrenner ist nicht vorgesehen. Technisch wird das aber in etwa einem MG4 Urban entsprechen, nur eben ein bisschen kleiner.

Der Markt für kompakte Elektroautos in dieser Klasse nimmt also an Fahrt auf und so ziemlich alle Marken kämpfen nach den großen SUVs um diese Zielgruppe. Ich bin mal auf die finalen Details gespannt, der MG2 soll bei unter 20.000 Euro liegen.

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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Sieht wie ein Renault 5 aus

    Antworten
  2. RR ☀️
    sagt am

    Würde ich direkt nehmen wenn er so kommen würde. Einfach die perfekte Mini Alternative für den Alltag. Gefällt mir :)

    Antworten

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