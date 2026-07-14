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Microsoft räumt die Windows-Suche auf

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Microsoft verbessert die Windows-Suche mit weniger visueller Ablenkung und mehr Kontrolle über Ergebnisse.

Microsoft hat neue Verbesserungen für die Windows Search Box angekündigt, die derzeit schrittweise für Teilnehmer des Windows Insider Programms im Experimental Channel verteilt werden.

Laut Microsoft sollen die Änderungen die Suche schneller, übersichtlicher und zuverlässiger machen, indem Ergebnisse klarer dargestellt und besser priorisiert werden.

Die überarbeitete Suche soll Nutzern unter anderem eine vereinfachte Startansicht bieten, in der zuletzt verwendete Suchanfragen leichter erreichbar sind. Zudem wird deutlicher gekennzeichnet, ob ein Treffer aus einer App, einer Einstellung, einer Datei, dem Web oder dem Microsoft Store stammt.

Windows Search erhält mehr Kontrolle über lokale und Web-Ergebnisse

Eine Änderung betrifft die Darstellung von Web-Ergebnissen. Laut Microsoft wurden werbliche Inhalte aus den Web-Ergebnissen entfernt. Statt verwandte Produkte oder Aktionen zuerst anzuzeigen, soll die Suche stärker auf passende Antworten ausgerichtet werden.

Nutzer erhalten außerdem eine neue Einstellung unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Suche, mit der sie festlegen können, ob Web- und Microsoft-Store-Vorschläge gemeinsam mit lokalen Ergebnissen angezeigt werden.

Gleichzeitig sollen Apps, Dateien und Systemeinstellungen häufiger vor Online-Treffern erscheinen, wenn sie besser zur Suchanfrage passen.

Weitere Verbesserungen der Windows-Suche:

  • Bessere Erkennung von Tippfehlern und unvollständigen Suchbegriffen bei Apps.
  • Optimierte Platzierung relevanter Einstellungen in den Suchergebnissen.
  • Verbesserte Suche nach lokalen Dateien und Unterstützung für kürzere Dateianfragen.
  • Zuverlässigere Anzeige von Cloud- und verbundenen Dateien.

Microsoft arbeitet laut eigenen Angaben obendrein an einer höheren Stabilität der Suchfunktion. Dazu gehören Verbesserungen bei Ladeproblemen und eine Verringerung von Abstürzen. Weitere Anpassungen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Die neuen Funktionen stehen zunächst nur ausgewählten Windows Insidern zur Verfügung und werden über einen kontrollierten Rollout verteilt. Microsoft bittet Teilnehmer des Testprogramms um Rückmeldungen über den Feedback-Hub, um die Suchfunktion vor einer breiteren Veröffentlichung weiter anzupassen.

Ich sehe die geplanten Änderungen als einen wichtigen Schritt hin zu einer übersichtlicheren Windows-Suche. Besonders die stärkere Kontrolle über Web-Ergebnisse und die bessere Gewichtung lokaler Inhalte könnten die tägliche Nutzung für viele Anwender vereinfachen.

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14. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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