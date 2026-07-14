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tagesschau-App setzt auf mehr Übersicht und Personalisierung

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Die tagesschau-App erhält mit Version 4.7.0 ein umfangreiches Update für mehr Übersicht, Personalisierung und neue Funktionen.

Die tagesschau-App wurde umfassend überarbeitet. Laut den Verantwortlichen setzt das Update 4.7.0 Rückmeldungen der Nutzer um und soll die Navigation sowie den Zugriff auf Nachrichten vereinfachen.

Standardmäßig startet die App nun mit einem redaktionell kuratierten Nachrichtenüberblick im Bereich „Neu“. Wer möchte, kann den Startbereich in den Einstellungen weiterhin individuell anpassen. Dies war einer der größten Kritikpunkte nach dem großen Update mit Bewegtbildfokus.

Neu ist außerdem eine stärkere Einbindung regionaler Inhalte. Unter dem überregionalen Nachrichtenüberblick erscheinen jetzt regionale Artikel und Videos. Welche Regionen angezeigt werden, können Nutzer im persönlichen Einstellungsbereich selbst festlegen. Zudem lässt sich dort auch das automatische Abspielen von Videos ein- oder ausschalten.

Neue Funktionen für mehr Übersicht und Personalisierung

Laut tagesschau erleichtern neue redaktionelle Kennzeichnungen wie „Interview“, „Analyse“ oder „Marktbericht“ die Einordnung von Inhalten. Zusätzlich können Audioformate, Podcasts und Videos gespeichert und direkt geteilt werden. Mit dem neuen Bereich „Alle Regionen“ bündelt die App obendrein regionale Berichterstattung an einer zentralen Stelle.

Weitere Neuerungen im Überblick:

  • Kuratierter Nachrichtenüberblick als Standardstart
  • Regionale Inhalte individuell auswählbar
  • Merkliste und Teilen für Multimedia-Inhalte
  • Lottozahlen bis 24 Stunden nach der Ziehung in der App

Ich finde, dass die Überarbeitung vor allem die Bedienung übersichtlicher wirken lässt. Besonders die flexiblere Auswahl regionaler Inhalte und die neuen Organisationsfunktionen erscheinen mir nützlich. Ich selbst setze allerdings weiterhin auf den 7-Tage-Überblick der Tagesschau. Das ist eine Webseite, die die neuen Beiträge chronologisch nach Tagen unterteilt auflistet.

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