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Microsoft: Surface-Laptops gehen Schritt zu OLED

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Microsoft möchte sein Surface-Lineup bei den Laptops überarbeiten und plant nicht nur ein besseres haptisches Feedback, sondern auch den Schritt zu einem OLED-Display. Jedenfalls bei den teuren Highend-Modellen, so Windows Central.

Den Anfang werden die Modelle mit Intel-Chip machen, später folgen dann noch die Modelle mit Qualcomm-Chip, die „später im Sommer“ kommen. Preis haben wir noch keine, aber Microsoft hat gerade erst die Preise der Surface-Laptops stark angehoben, es ist also davon auszugehen, dass das hier richtig teuer wird.

Microsoft stellt übrigens nicht das ganze Lineup auf OLED um, man wird, wie Apple später in diesem Jahr, oben anfangen, der Rest bleibt bei LCD. Ich gehe aber davon aus, dass sich OLED langfristig auch bei anderen Laptops durchsetzen wird.

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