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Google könnte neuen Pixel Laptop entwickeln

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Google News
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Google Pixelbook Go

Google könnte einen neuen Laptop für die Pixel-Reihe entwickeln, wenn man einem Code-Fund von 9TO5Google glauben darf, die heute eine neue Funktion namens „Pixel Glow“ entdeckt haben. Diese wird es wohl auch auf einem Laptop geben.

Es wäre also durchaus möglich, dass uns Google in den nächsten Monaten mal wieder einen eigenen Laptop zeigt und einen weiteren Anlauf startet. Kommt für mich nicht ganz überraschend, immerhin passt man Android aktuell dafür an.

Am 17. Mai findet die diesjährige Google I/O statt, vielleicht wird uns Google dort die finalen Details für die PC-Oberfläche von Android nennen und eigene Hardware bestätigen. Bisher hat man sich noch nicht von offizieller Seite dazu geäußert.

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