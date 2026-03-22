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Microsoft Surface Pro 11 für Geschäftskunden: Firmware-Update veröffentlicht

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Microsoft hat jetzt speziell für sein Surface-Geschäftskundenmodell Surface Pro 11 (genauer gesagt 11th Edition) das März Firmware-Update veröffentlicht, das einige Verbesserungen und neue Funktionen bietet. Das Modell profitiert durch das Firmware-Update von einigen Fehlerbehebungen und aktualisierten Treibern für die verbaute Hardware, wie aus den Release Notes hervorgeht:

Surface Pro (11th Edition) – Improvements and fixes in the updates: The following update is available for Surface Pro for Business (11th Edition) running Windows 11, Version 23H2 or greater.

Improvements and fixes:

  • Write and draw smoothly with your pen. We’ve fixed issues where Surface Slim Pen 2 inks while hovering, loses tracking at lower pen pressure settings, delays inking after you set the pressure, or uses inaccurate pressure levels.
  • Get seamless touchscreen functionality. We’ve resolved an issue where finger touches on the screen aren’t accurate, and we’ve addressed issues with the touchscreen not responding after the device is idle or wakes from sleep.
  • Complete your work efficiently. We’ve resolved an issue where the touch response is slow when the device is used on a flat surface with a UAG Workflow Series Industrial-Grade Screen Protector for Surface Pro.

Falls ihr noch keine Benachrichtigung über die Windows Update-Funktion erhalten habt, habt bitte wie immer etwas Geduld. Das Update wird nach und nach für das Surface Pro 11 zur Verfügung gestellt, es sollte jedoch bereits weitgehend verfügbar sein.

Das Update kann auch manuell von der Microsoft-Website heruntergeladen und installiert werden. Die entsprechende Datei ist hier zu finden. Microsoft wird das Modell bis Mitte Februar 2031 mit Firmware-Updates versorgen.


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