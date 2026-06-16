Microsoft veröffentlicht Juni Firmware-Update für das Surface Pro 9

Nachdem im Mai bereits ein größeres Firmware-Update für das Surface Pro 9 veröffentlicht wurde, folgt nun ein kleineres Update mit einer durchaus interessanten neuen Funktion. Nach der Installation schaltet es nämlich die automatische Hintergrundsbeleuchtung des Surface Type Covers frei, die sich den wechselnden Lichtverhältnissen anpasst. Das kann in einigen Situationen durchaus ganz nützlich sein.

June 2026 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 11, Version 23H2 or greater. Improvements and fixes: Enables a dynamic backlight experience that will adjust your keyboard lighting for the best visibility as your environmental lighting conditions change.

Bei den Surface Firmware-Updates gilt wie immer: Wer noch nicht über die Windows interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen. Wer nicht warten will, kann das Update auch manuell von der Website von Microsoft herunterladen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗