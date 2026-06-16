Firmware und Updates

Microsoft veröffentlicht Juni Firmware-Update für das Surface Pro 9

Autor-Bild
Von
|
Microsoft Surface Pro 9 Header
Bildquelle: Microsoft

Nachdem im Mai bereits ein größeres Firmware-Update für das Surface Pro 9 veröffentlicht wurde, folgt nun ein kleineres Update mit einer durchaus interessanten neuen Funktion. Nach der Installation schaltet es nämlich die automatische Hintergrundsbeleuchtung des Surface Type Covers frei, die sich den wechselnden Lichtverhältnissen anpasst. Das kann in einigen Situationen durchaus ganz nützlich sein.

June 2026 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 11, Version 23H2 or greater.

Improvements and fixes:

  • Enables a dynamic backlight experience that will adjust your keyboard lighting for the best visibility as your environmental lighting conditions change.

Bei den Surface Firmware-Updates gilt wie immer: Wer noch nicht über die Windows interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen. Wer nicht warten will, kann das Update auch manuell von der Website von Microsoft herunterladen.


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Microsoft veröffentlicht Juni Firmware-Update für das Surface Pro 9
Weitere Neuigkeiten
Android 17 ist fertig: Google verteilt das große Update
in Firmware und Updates
Microsoft bekräftigt: Xbox-Exklusivspiele bleiben
in Gaming
Die Apple AirPods „Ultra“ mit Kamera kommt doch erst 2027
in Audio
Nothing Ear 3: Neues Firmware-Update veröffentlicht
in Firmware und Updates
Neuer iPhone-Chip für 2028: Apple arbeitet am A22 Pro
in Smartphones
Apple iPhone 20 Pro (Max) kommt 2027 als „Jubiläums-iPhone“
in Smartphones
Apple: Siri AI ist „von Grund auf neu entwickelt“
in Dienste
Xperia 1 VIII: Sony veröffentlicht das erste Firmware-Update
in Firmware und Updates
Sonos Era 300 Detail
Es geht bald los: Sonos äußert sich zur „neuen App“
in Dienste
Peloton bietet kostenloses Sattelstützen-Upgrade in Deutschland an
in News