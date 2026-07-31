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Sechs Anbieter an einem Ort: Dieser Elektroauto-Ladepark setzt neuen Maßstab

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Der 24-TotalEnergies-Autohof hat einen HPC-Ladepark mit 44 Schnellladepunkten und sechs Ladeanbietern eröffnet.

Am 24-TotalEnergies-Autohof an der A45, rund 20 Kilometer nördlich von Frankfurt, ist nach Betreiberangaben Deutschlands HPC-Ladepark mit der größten Anbietervielfalt offiziell eröffnet worden.

Elektroautofahrer können dort zwischen den Angeboten von EnBW, Electra, Allego, IONITY, Mercedes-Benz High-Power Charging und Tesla wählen.

Zeitgleich wurden laut Unternehmensangaben neue Partnerschaften mit EnBW und Electra bekannt gegeben. Der Standort bündelt damit bereits sechs Betreiber an einem Ort und soll Fahrern eine größere Auswahl beim Schnellladen ermöglichen.

Neuer HPC-Ladepark mit weiteren Ausbaustufen geplant

Nach Angaben des Betreibers bieten Autohöfe durch ihre Lage, die vorhandene Infrastruktur und die Erreichbarkeit aus mehreren Richtungen gute Voraussetzungen für den Ausbau alternativer Antriebe.

Neben Gastronomie und weiteren Serviceangeboten seien bereits zusätzliche Entwicklungsstufen vorgesehen. Dazu gehört unter anderem ein eigener Schnellladebereich für Elektro-Lkw.

Wichtige Eckdaten:

Laut Betreiber erforderte das Projekt die Zusammenarbeit zahlreicher Unternehmen und Gewerke, darunter Netzbetreiber, Bauunternehmen und Planer.

Ich halte die Bündelung mehrerer Ladeanbieter an einem Standort für einen interessanten Ansatz, weil Fahrer dadurch mehr Auswahl erhalten und die Ladeinfrastruktur flexibler genutzt werden kann.

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