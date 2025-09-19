Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik

Mitsubishi hat diese Woche mit dem Eclipse Cross ein neues Elektroauto vorgestellt und falls euch die Optik durchaus bekannt vorkommt, dann ist das kein Wunder, man hat sich bei Renault bedient, das ist quasi ein Renault Scénic mit neuem Logo.

Im Unterboden gibt es 87 kWh für „über 600 km Reichweite“, eine Version mit kleinerem Akku folgt dann erst 2026. Basis ist die CMF-EV-Plattform und geladen wird mit 150 kW am Schnelllader und 11 kW an der Wallbox (22 kW kosten mehr).

Ein Elektromotor mit 160 kW sorgt dafür, dass man die 100 km/h in 8,4 Sekunden erreicht, bei 170 km/h ist allerdings schon Schluss. Die deutsche Produktseite ist bereits online, nennt bisher allerdings noch keine Preise. Renault startet bei etwa 48.000 Euro in der großen Version und die kleine startet bei etwa 40.000 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass sich Mitsubishi daran orientiert, wenn es Ende 2025 losgeht. Sieht auf den ersten Blick ganz okay aus, es ist vor allem eine beliebte Kategorie für Autos (ein mittelgroßer SUV), aber technisch ist das alles nicht mehr „state of the art“, das könnte 2026, wenn der Preis nicht stimmt, schwierig werden.