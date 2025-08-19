mobiFlip Plus startet gratis Probemitgliedschaft

Hin und wieder wurde der Wunsch nach einer Probemitgliedschaft für mobiFlip Plus an uns herangetragen. Und nun haben wir diese aktiviert.

Mit der kostenfreien 7-tägigen Testphase könnt ihr ohne finanzielles Risiko einmal ausprobieren, wie es wäre, Mitglied bei uns zu sein.

Entscheidet sich ein User für die Testphase, muss er seine Zahlungsinformationen auf Steady hinterlegen, das Konto wird jedoch nicht belastet. Sofern der Nutzer das Abo nicht vor Ablauf der 7 Tage kündigt, wird das Konto danach automatisch belastet.

mobiFlip Plus mit Rabattaktion

Zum Start der Probemitgliedschaft könnt ihr mobiFlip Plus mal wieder mit über 50 Prozent Rabatt ordern. Das bedeutet: Bucht ihr monatlich, zahlt ihr pro Monat nur 1,11 Euro statt der üblichen 2,50 Euro. Schließt ihr das Jahresabo ab, dann zahlt ihr glatte 12 Euro pro Jahr (= 1 Euro pro Monat; statt 24 Euro pro Jahr).

Info Bestellbar ist das Aktionspaket wie gewohnt für einen begrenzten Zeitraum ausschließlich über diesen Link.

Die Paketbestandteile sind auch mit Rabatt die folgenden:

Plus-Zugang mit dauerhaftem Rabatt

Rabatt Werbefreiheit für mobiFlip.de

für mobiFlip.de Schnellere Ladezeit der Website

Kein Nutzertracking

Dark Mode (optional)

Optimierte Beitragsansicht

Kommentarhervorhebung (auf Wunsch)

Unabhängig davon gibt es auch weiterhin Geschenkmitgliedschaften bei Steady. Damit lässt sich mobiFlip Plus (Standard) für andere Personen buchen und verschenken. Das entsprechende Paket findet ihr hier.

Zum mobiFlip Plus Aktionspaket →