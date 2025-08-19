mobiFlip Plus startet gratis Probemitgliedschaft
Hin und wieder wurde der Wunsch nach einer Probemitgliedschaft für mobiFlip Plus an uns herangetragen. Und nun haben wir diese aktiviert.
Mit der kostenfreien 7-tägigen Testphase könnt ihr ohne finanzielles Risiko einmal ausprobieren, wie es wäre, Mitglied bei uns zu sein.
Entscheidet sich ein User für die Testphase, muss er seine Zahlungsinformationen auf Steady hinterlegen, das Konto wird jedoch nicht belastet. Sofern der Nutzer das Abo nicht vor Ablauf der 7 Tage kündigt, wird das Konto danach automatisch belastet.
mobiFlip Plus mit Rabattaktion
Zum Start der Probemitgliedschaft könnt ihr mobiFlip Plus mal wieder mit über 50 Prozent Rabatt ordern. Das bedeutet: Bucht ihr monatlich, zahlt ihr pro Monat nur 1,11 Euro statt der üblichen 2,50 Euro. Schließt ihr das Jahresabo ab, dann zahlt ihr glatte 12 Euro pro Jahr (= 1 Euro pro Monat; statt 24 Euro pro Jahr).
Bestellbar ist das Aktionspaket wie gewohnt für einen begrenzten Zeitraum ausschließlich über diesen Link.
Die Paketbestandteile sind auch mit Rabatt die folgenden:
- Plus-Zugang mit dauerhaftem Rabatt
- Werbefreiheit für mobiFlip.de
- Schnellere Ladezeit der Website
- Kein Nutzertracking
- Dark Mode (optional)
- Optimierte Beitragsansicht
- Kommentarhervorhebung (auf Wunsch)
Unabhängig davon gibt es auch weiterhin Geschenkmitgliedschaften bei Steady. Damit lässt sich mobiFlip Plus (Standard) für andere Personen buchen und verschenken. Das entsprechende Paket findet ihr hier.
Finde ich eine gute Idee, so werde ich das auch einfach mal ausprobieren. Eine Woche reicht dafür aus 👍
Kleiner Hinweis hierzu: Nach dem Redesign der Seite ist der Login-Button + der Mode-Schalter ganz nach unten gewandert. Das ist leider maximal unschön am Handy, vor allem wenn man doch ziemlich häufig ausgeloggt wird. Man muss dann erst nach unten scrollen, um sich anzumelden, dann muss man wieder nach unten scrollen, um den Dark Mode einzuschalten.
Oben war das viel zugänglicher…
Das ist gar nicht so einfach, das optimal einzurichten. Das hat auch Performance Gründe. Es gibt noch eine Sub-URL, da ist er oben: https://www.mobiflip.de/data/plus.html eventuell hilft das. Ich überlege aber auch mal, wie man das noch optimieren könnte. Eventuell hat ja auch jemand eine Idee.
Es würde schon helfen, wenn man nicht so häufig ausgeloggt werden würde. Ich habe keine Ahnung, welche technischen Gründe das hat und ob ihr das überhaupt beeinflussen könnt oder ob das einfach ein Steady-Ding ist. Bei mir passiert das aber Geräte und Browserunabhängig viel zu oft.
Also wir können das nicht beeinflussen, eventuell müsstest du direkt bei Steady mal erfragen, warum das passiert? Ich vermute, das ist irgendeine Datenschutzvorgabe. 😬