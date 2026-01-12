mobilfunk.de startet neue Tarifoffensive

Die freenet-Marke mobilfunk.de stellt ein neues Tarifportfolio mit klaren Preisen und Leistungen vor

Das neue Angebot von mobilfunk.de richtet sich an Kunden, die ihre Tarife schnell und transparent auswählen möchten. Laut Unternehmensangaben sind Netz, Preis und Leistung sofort erkennbar, ohne versteckte Kosten oder verwirrende Optionen.

Nutzer können flexibel zwischen verschiedenen Tarifen und Mobilfunknetzen wählen, wobei aktuelle Informationen und verständliche Beschreibungen bereitgestellt werden.

Die Tarife bieten unterschiedliche Datenvolumen, inklusive Flat für Telefonie und SMS. Ein Beispiel ist die Allnet-Flat 25 GB 5G mit monatlicher Kündbarkeit und einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Telefónica-Netz. Weitere Optionen umfassen 30 GB 5G im Vodafone-Netz und 20 GB 5G im Telekom-Netz, jeweils mit 24-monatiger Mindestlaufzeit.

Preise und Netzoptionen im Überblick

Wesentliche Tarifmerkmale im kompakten Überblick

Allnet-Flat 25 GB 5G, Telefónica, monatlich kündbar, 6,99 €

Allnet-Flat 30 GB 5G, Vodafone, 24 Monate, 9,99 €

Allnet-Flat 20 GB 5G, Telekom, 24 Monate, 11,99 €

Einmaliger Anschlusspreis in allen Tarifen 0 €

Flatrate für SMS und Telefonie in allen Tarifen inklusive

Die Preise variieren nach gewählter Laufzeit, insbesondere ab dem 25. Monat steigen die Kosten bei zwei Tarifen deutlich. Ab sofort haben wir auch die Tarife der Marke mobilfunk.de bei uns im Vergleich.

