Mobilfunk.de stellt Tarife um: Das sind die Details

Der Anbieter Mobilfunk.de führt ab sofort ein neues Allnet-Flat-Tarifportfolio ein.

Das neue Angebot umfasst mehrere Allnet-Flats mit 5 GB, 20 GB, 25 GB, 50 GB sowie 100 GB Datenvolumen im 5G-Netz. Alle Tarife sind auf eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ausgelegt und beinhalten eine Telefon- und SMS-Flatrate. Die maximale Bandbreite beträgt einheitlich 50 Mbit/s.

Je nach Tarifvariante werden die Angebote im Telekom- oder Vodafone-Netz realisiert. Die monatlichen Grundpreise liegen zwischen 7,99 Euro und 14,99 Euro, während einzelne Optionen ohne oder mit einem einmaligen Anschlusspreis von 9,99 Euro angeboten werden.

Neues Allnet-Flat-Portfolio von Mobilfunk.de ab Juli 2026

Tarifübersicht

5 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für 7,99 Euro

25 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für 9,99 Euro

50 GB Allnet-Flat im Telekom- und Vodafone-Netz für 14,99 Euro

20 GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 7,99 Euro

100 GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 14,99 Euro

Im Portfolio werden identische Datenvolumina teilweise in unterschiedlichen Netzen angeboten, wodurch sich Preis- und Leistungsvarianten innerhalb derselben Kategorie ergeben. Besonders hervorgehoben wird dabei der 25-GB-Tarif im Telekom-Netz, der als Fokustarif zu einem monatlichen Preis von 9,99 Euro positioniert ist und sich im mittleren Segment der Tarifstruktur bewegt.

Zu mobilfunk.de →

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