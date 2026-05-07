Mobilfunk-Enttäuschung: Nutzer bekommen oft nur ein Drittel der versprochenen Leistung

Eine neue Analyse von Verivox zeigt, dass Mobilfunktarife in Deutschland oft deutlich langsamer sind als beworben.

Mobilfunkanbieter werben laut Verivox im Durchschnitt mit bis zu 245 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Tatsächlich erreichten Kunden in Deutschland laut Messdaten des Analysten Ookla im März 2026 jedoch im Schnitt nur rund 75 Mbit/s. Damit werde lediglich etwa ein Drittel der beworbenen Geschwindigkeit erreicht.

Grundlage der Untersuchung waren 374 Mobilfunktarife von Netzbetreibern, Discountern und Service-Providern. Laut Verivox beeinflussen unter anderem Netzkapazität, Endgerät und die Auslastung einzelner Funkzellen die tatsächliche Leistung. Besonders bei Veranstaltungen oder in stark frequentierten Bereichen könne die Geschwindigkeit deutlich sinken.

Neue Regeln und Unterschiede bei Mobilfunktarifen

Seit Mitte April 2026 können Kunden ihre Zahlung mindern, wenn die gemessene Leistung dauerhaft unter festgelegten Grenzwerten liegt. Diese Schwellenwerte fallen allerdings vergleichsweise niedrig aus. In ländlichen Regionen reichen demnach bereits zehn Prozent der beworbenen Geschwindigkeit aus, damit ein Tarif noch als vertragsgemäß gilt.

Typische Geschwindigkeiten:

Discountertarife meist mit 50 Mbit/s

Einige Unlimited-Tarife mit nur 5 bis 15 Mbit/s

Netzbetreiber werben oft mit bis zu 300 Mbit/s

Ich halte die Untersuchung für interessant, da sie verdeutlicht, wie stark Werbung und tatsächliche Nutzung im Mobilfunkbereich voneinander abweichen können. Für Verbraucher dürfte es deshalb künftig wichtiger werden, nicht nur auf den Preis, sondern auch auf garantierte Mindestleistungen zu achten.

Für mich persönlich ist das allerdings nachrangig, da ich denke, dass die reale Endgeschwindigkeit in vielen Nutzenszenarien ohnehin überbewertet ist. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass für einen 4K-Stream von Netflix etwa 15–25 Mbit/s benötigt werden.

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