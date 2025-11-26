Provider

Mobilfunk-Netztest: Telekom vorn, O2 und Vodafone rücken auf, 1&1 erstmals „sehr gut“

Der Connect Netztest 2026 bestätigt die Deutsche Telekom zum fünfzehnten Mal in Folge als führenden Anbieter im deutschen Mobilfunkmarkt.

Im aktuellen Vergleich der Fachzeitschrift connect erzielt die Deutsche Telekom erneut die Bestnote „überragend“ und sichert sich in allen zentralen Testkategorien wie Datenübertragung, Telefonie und Zuverlässigkeit die Spitzenposition.

Die Testergebnisse zeigen, dass das Netz besonders in Städten, auf dem Land, entlang von Verkehrswegen und im Bahnverkehr mit durchgängig hohen Erfolgsquoten und kurzen Ladezeiten überzeugt.  Laut connect untermauern „Milliarden an Crowdsourcing-Daten“ diesen Vorsprung.

Vodafone und O2 Telefónica erreichen im selben Testzeitraum jeweils die Note „sehr gut“ und belegen gemeinsam den zweiten Platz. O2 Telefónica überzeugt laut connect vor allem durch einen deutlichen Qualitätssprung mit einem neuen Rekordergebnis von 937 Punkten und Verbesserungen, insbesondere auf dem Land sowie auf Verkehrswegen und Bahnstrecken.

Grafik: WEKA Media Publishing

Vodafone hebt seine Fortschritte auf Basis von vier unabhängigen Tests hervor und verweist auf optimierte Datenübertragungsraten, hohe Zuverlässigkeit und den erfolgreichen Einbezug von 1&1-Kunden im eigenen Netz.

Mobilfunknetz-Qualität und neue Akzente durch 1&1

Kompakte Fakten zum Netztest:

  • Telekom bestätigt Spitzenreiterstatus mit Bestnote.
  • O2 Telefónica erzielt größtes Qualitätsplus in der DACH-Region.
  • Vodafone punktet mit verbesserten Datenraten und Zuverlässigkeit.
  • 1&1 erreicht als Newcomer direkt „sehr gut“ im Benchmark.

Erstmals wurde das neue 1&1 O-RAN-Netz im connect-Test bewertet und erhält ebenfalls die Note „sehr gut“. Laut Test gelingt 1&1 mit seiner cloudbasierten Open-RAN-Technologie ein schneller Einstieg auf hohem Niveau. Die Erfolgsquoten bei Daten- und Sprachverbindungen liegen bereits nahe 100 Prozent, wobei hauptsächlich die Breitbandreichweite und die Zuverlässigkeit herausgestellt werden.

Die Testergebnisse spiegeln laut den jeweiligen Anbietern auch die Anstrengungen beim Netzausbau, der Modernisierung und der Integration neuer Technologien wider. Insgesamt präsentiert der aktuelle Netztest einen zunehmend engen Wettbewerb zwischen den etablierten Anbietern und dem Neueinsteiger 1&1.

  1. Stephan 👋
    sagt am

    Ja genau, super Leistung der Führenden Anbieter, deswegen hat man die letzten zwei Tage bei 1&1 Mobilnetz Probleme.

