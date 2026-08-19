GTA 6: Was der große Leak über das Spiel verrät
Es ist also schon wieder passiert und das ausgerechnet bei Rockstar Games, die eigentlich so sehr auf Geheimhaltung achten. Aber wenn man eines der größten und am meisten erwarteten Entertainment-Produkte besitzt, geht es wohl nicht ohne Leaks. Vier Jahre nach dem letzten Leak gibt es erneut frisches Gameplay.
In einer Woche folgt das offizielle Material bei Netflix, vielleicht sogar von ersten Previews der Medien begleitet, aber das neue Material verrät viele Details. Aber es ist auch schon ein bisschen älter (vermutlich von 2024), bedenkt also, dass sich das Spiel seit dem weiterentwickelt hat. Aber was verrät der aktuelle Leak genau?
GTA 6 Leak: Das sind mögliche Details
- Die Karte ist natürlich größer als die von GTA 5, aber gar nicht so viel größer, es dürfte etwa ein Drittel mehr sein. Details auf der Karte deuten aber darauf hin, dass es dort viel mehr zu entdecken gibt. Und es steht ja im Raum, dass man in viele Gebäude kann und es unter Wasser mehr zu sehen gibt, GTA 6 wird also sicher deutlich mehr Inhalte bieten, die man entdecken kann.
- Auf der Karte sieht man fünf Regionen (Lummox, Leonard, Kelly, Vice City und Mariana) und etwa 10 Städte oder größere Orte. Dazu kommen noch einige Inseln im Süden der Karte und ein Gebirge im Norden der Karte.
- Das 6-Sterne-Wanted-Level ist zurück, das haben einige bei GTA 5 vermisst, aber es ist unklar, was euch mit welchem Level erwartet.
- GTA 6 besitzt wohl einen Mechanismus, der sich euer „Karma“ oder eure „Reputation“ merkt. Je mehr Verbrechen ihr in der Welt begeht, desto mehr könnte sich das auf das Spiel auswirken. Unklar ist aber, ob es auch einen Einfluss auf die Story hat.
- Es sieht so aus, als ob Autos tatsächlich Benzin und Öl benötigen, was sich mal in Gerüchten andeutete, für mich aber tatsächlich ein Downgrade in einem Grand Theft Auto wäre.
- Waffen und andere Gegenstände können vermutlich im Kofferraum untergebracht werden, das dürfte ähnlich wie bei RDR2 mit den Waffen auf dem Pferd sein. Ihr habt also nicht immer euer komplettes Arsenal an Waffen mit dabei.
- Allgemein erinnern Welt und Bewegungen mehr an Red Dead Redemption als an GTA, was aber nicht wundert, immerhin ist RDR2 das aktuellere Spiel und GTA 5 schon über 10 Jahre alt.
- Alles wirkt deutlich „immersiver“, nicht nur bei Jason, der einen erschrockenen Gesichtsausdruck bei einem zufälligen Unfall hat, auch bei den NPCs, die direkt auf euer Verhalten reagieren. Es hat sich in den offiziellen Textbausteinen von Rockstar schon angedeutet, aber Immersion scheint das große Thema von GTA 6 zu sein, die Welt soll sich „echt“ anfühlen.
Am Ende ist das aber GTA 5 mit vielen Elementen von RDR2 und Basis ist das alte Vicy City in einer verdammt schönen Optik. Neben der Immersion scheint es mit Teil 6 sonst keine „bahnbrechenden“ Änderungen für ein neues GTA zu geben.
Benötigt es aber meiner Meinung nach nicht, genau sowas habe ich mir erhofft und wenn die Story jetzt noch gut ist und sich mehr ans RDR als an GTA orientiert, dann bin ich zufrieden. Mal schauen, was die Medien nächste Woche berichten werden.
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Vice City nur in (hochaufgelöst) Hübsch hätte schon was, wohl wahr. Aber ich bin eh raus und würde wohl maximal bei einer rabattierten PC-Fassung zugreifen. Ich leg mir doch keine PS5 (Pro) nur wegen dem Spiel zu, da weiß ich erheblich besseres (und sinnvolleres) anzufangen mit der Kohle. 😅
Ich glaube da nicht mehr dran. Das ist doch alles Hype und Werbung seitens der jeweiligen Firma damit das Produkt im Gespräch bleibt. Quasi die alljährlichen „vergessenen“ Produkte von Google usw.
Es gibt „gezielte“ Leaks, ich kenne auch welche, aber lass dir aus Sicht der Medien sagen, dass sowas meistens nicht gewollt ist. Unbekannte Unternehmen wie Nothing lieben Leaks und die Aufmerksamkeit, Unternehmen wie Rockstar oder Apple lieben aber die Kontrolle. Es hat einen Grund, warum sie auch die Medien ganz gezielt auswählen, die ihr Spiel vorher zocken oder ihr Produkt vorher testen dürfen. Du wirst nicht viele deutsche P(reviews) von GTA 6 sehen, genauso wie du kaum deutsche Medien bei Apple Events vor Ort siehst. Bei Google würde ich 1-2 kleinere Leaks, die man in Kauf nimmt, nicht ausschließen, da sie immer noch in der Underdog-Rolle bei der Pixel-Reihe sind.
Also ich weiß es bei Rockstar nicht, aber eine Woche vor ihrer Preview bei Netflix wollen die sicher kein altes Material, in dem Jason langweilig Basketball spielt, im Netz sehen.