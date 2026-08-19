GTA 6: Was der große Leak über das Spiel verrät

Es ist also schon wieder passiert und das ausgerechnet bei Rockstar Games, die eigentlich so sehr auf Geheimhaltung achten. Aber wenn man eines der größten und am meisten erwarteten Entertainment-Produkte besitzt, geht es wohl nicht ohne Leaks. Vier Jahre nach dem letzten Leak gibt es erneut frisches Gameplay.

In einer Woche folgt das offizielle Material bei Netflix, vielleicht sogar von ersten Previews der Medien begleitet, aber das neue Material verrät viele Details. Aber es ist auch schon ein bisschen älter (vermutlich von 2024), bedenkt also, dass sich das Spiel seit dem weiterentwickelt hat. Aber was verrät der aktuelle Leak genau?

GTA 6 Leak: Das sind mögliche Details

Die Karte ist natürlich größer als die von GTA 5, aber gar nicht so viel größer, es dürfte etwa ein Drittel mehr sein. Details auf der Karte deuten aber darauf hin, dass es dort viel mehr zu entdecken gibt. Und es steht ja im Raum, dass man in viele Gebäude kann und es unter Wasser mehr zu sehen gibt, GTA 6 wird also sicher deutlich mehr Inhalte bieten, die man entdecken kann.

Auf der Karte sieht man fünf Regionen (Lummox, Leonard, Kelly, Vice City und Mariana) und etwa 10 Städte oder größere Orte. Dazu kommen noch einige Inseln im Süden der Karte und ein Gebirge im Norden der Karte.

Das 6-Sterne-Wanted-Level ist zurück, das haben einige bei GTA 5 vermisst, aber es ist unklar, was euch mit welchem Level erwartet.

GTA 6 besitzt wohl einen Mechanismus, der sich euer „Karma“ oder eure „Reputation“ merkt. Je mehr Verbrechen ihr in der Welt begeht, desto mehr könnte sich das auf das Spiel auswirken. Unklar ist aber, ob es auch einen Einfluss auf die Story hat.

Es sieht so aus, als ob Autos tatsächlich Benzin und Öl benötigen, was sich mal in Gerüchten andeutete, für mich aber tatsächlich ein Downgrade in einem Grand Theft Auto wäre.

Waffen und andere Gegenstände können vermutlich im Kofferraum untergebracht werden, das dürfte ähnlich wie bei RDR2 mit den Waffen auf dem Pferd sein. Ihr habt also nicht immer euer komplettes Arsenal an Waffen mit dabei.

Allgemein erinnern Welt und Bewegungen mehr an Red Dead Redemption als an GTA, was aber nicht wundert, immerhin ist RDR2 das aktuellere Spiel und GTA 5 schon über 10 Jahre alt.

Alles wirkt deutlich „immersiver“, nicht nur bei Jason, der einen erschrockenen Gesichtsausdruck bei einem zufälligen Unfall hat, auch bei den NPCs, die direkt auf euer Verhalten reagieren. Es hat sich in den offiziellen Textbausteinen von Rockstar schon angedeutet, aber Immersion scheint das große Thema von GTA 6 zu sein, die Welt soll sich „echt“ anfühlen.

Am Ende ist das aber GTA 5 mit vielen Elementen von RDR2 und Basis ist das alte Vicy City in einer verdammt schönen Optik. Neben der Immersion scheint es mit Teil 6 sonst keine „bahnbrechenden“ Änderungen für ein neues GTA zu geben.

Benötigt es aber meiner Meinung nach nicht, genau sowas habe ich mir erhofft und wenn die Story jetzt noch gut ist und sich mehr ans RDR als an GTA orientiert, dann bin ich zufrieden. Mal schauen, was die Medien nächste Woche berichten werden.

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