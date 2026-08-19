Fintech

Wero startet bei bunq in Deutschland

René Hesse
Von

Die Neobank bunq bietet Wero ab sofort auch für ihre Kunden in Deutschland direkt über die bunq-App an.

Nutzer können Wero damit unter anderem einsetzen, um Geld an Freunde zu senden oder online zu bezahlen. Bunq erweitert die Unterstützung nur wenige Wochen nach dem Start des Bezahldienstes in Frankreich und Belgien.

bunq erweitert Wero auf den deutschen Markt

Mit Deutschland unterstützt bunq Wero nun in einem weiteren wichtigen europäischen Markt. Hinter Wero steht die European Payments Initiative, kurz EPI. Sie verfolgt das Ziel, eine europäische Bezahllösung für Verbraucher und Unternehmen zu etablieren.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

  • Wero ist jetzt in der deutschen bunq-App verfügbar.
  • Der Dienst unterstützt Zahlungen an Freunde und beim Online-Shopping.
  • bunq hatte Wero zuvor bereits in Frankreich und Belgien eingeführt.
  • Wero ist ein Angebot der European Payments Initiative.

Ich halte den Deutschlandstart bei bunq für einen weiteren wichtigen Schritt für Wero. Entscheidend wird aber sein, wie viele Banken und Händler den Dienst unterstützen. Erst eine breite Akzeptanz kann Wero im Alltag zu einer echten europäischen Alternative zu etablierten Bezahlsystemen machen.

Dkb
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