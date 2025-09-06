Smart Home

MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint

Der MOVA Z60 Ultra Roller Complete kombiniert Hochdruckreinigung mit leistungsstarkem Saugen und Wischen. Das neue Modell richtet sich an Haushalte, die auf automatisierte und gründliche Bodenpflege setzen.

Der Z60 Ultra Roller Complete ist laut Unternehmensangaben das aktuelle Spitzenmodell von MOVA im Bereich Saug- und Wischroboter. Er nutzt eine Kombination aus Hochdruck-Frischwasserreinigung, starker Saugleistung und innovativen Technologien, um Böden gründlich zu reinigen.

Das Gerät soll insbesondere für Haushalte mit Kindern oder Haustieren geeignet sein und Probleme wie nasse Teppiche oder schwer erreichbare Ecken adressieren.

Die wichtigsten Technologien des Z60 umfassen das HydroForce-Wischen, AutoShield und MaxiRech. HydroForce nutzt 12 Präzisions-Düsen und einen hohen Abwärtsdruck, um auch hartnäckigen Schmutz zu entfernen, während AutoShield Teppiche vor Feuchtigkeit schützt. MaxiRech erweitert die Reichweite des Rollenwischers, um Kanten und Ecken effektiver zu reinigen.

Technische Ausstattung und Bedienkomfort

Der Z60 ist 96 Millimeter hoch und lässt sich laut Hersteller unter niedrigen Möbeln einsetzen. Das FlexScope-Navigationssystem ermöglicht präzise Kartierung der Räume, während das StepMaster-2.0-System Hindernisse bis zu 8 cm Höhe überwinden kann. Die Saugleistung beträgt 28.000 Pa und wird durch das TroboWave DuoBrush-System unterstützt, das Haare automatisch entwirrt.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

  • DuoSolution-System mit zwei unabhängigen Tanks für unterschiedliche Reinigungsmittel
  • Heißwasserreinigung bis 80 °C für den Rollenwischer
  • Heißlufttrocknung zur Reduzierung von Bakterien
  • UV-Sterilisation zur zusätzlichen Hygiene

Die Verfügbarkeit hat bereits begonnen – für 1.399 Euro, mit einem Einführungsrabatt von 100 Euro, der noch bis Morgen (07.09.25) gültig ist. Persönlich würde ich noch etwas mit einem Kauf warten. Der Preisverfall dieser Topmodelle ist in der Regel nach wenigen Monaten schon ausgesprochen hoch. Zum Lieferumfang gehört ein Wartungsset für das erste Jahr. MOVA gewährt drei Jahre Garantie. Das Modell wird zudem auf der IFA 2025 präsentiert.

Bosch Smart Home: Bewegungsmelder II [+M] vorgestellt

Bosch Smart Home stellt den neuen Bewegungsmelder II [+M] vor, der Bewegungserkennung, Orientierungslicht und flexible Bedienung kombiniert. Das Gerät ist…

2. September 2025 | Jetzt lesen →

