MSI Claw 7 AI+ und 8 AI+: MSI Center M erhält ein neues Update

Auch der taiwanesische Hersteller MSI ist seit geraumer Zeit mit den Modellen MSI Claw 7 AI+ und 8 AI+ auf dem Markt der Gaming-Handhelds vertreten und hat nun ein Update für seine vorinstallierte Verwaltungssoftware beziehungsweise Benutzeroberfläche MSI Center M veröffentlicht.

Das Update trägt die Versionsnummer 2.0.2603.2501 und kann entweder über die offizielle Support-Webseite für die Modelle Claw 7 AI+ und Claw 8 AI+ oder direkt über die Update-Option im Programm selbst installiert werden. Leider werden keine genaueren Details zu Änderungen und/oder Verbesserungen verraten.