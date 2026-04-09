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MSI Claw 7 AI+ und 8 AI+: MSI Center M erhält ein neues Update

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Bildquelle: MSI

Auch der taiwanesische Hersteller MSI ist seit geraumer Zeit mit den Modellen MSI Claw 7 AI+ und 8 AI+ auf dem Markt der Gaming-Handhelds vertreten und hat nun ein Update für seine vorinstallierte Verwaltungssoftware beziehungsweise Benutzeroberfläche MSI Center M veröffentlicht.

Das Update trägt die Versionsnummer 2.0.2603.2501 und kann entweder über die offizielle Support-Webseite für die Modelle Claw 7 AI+ und Claw 8 AI+ oder direkt über die Update-Option im Programm selbst installiert werden. Leider werden keine genaueren Details zu Änderungen und/oder Verbesserungen verraten.

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3. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

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