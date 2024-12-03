Gaming

MSI stellt die neue Generation seiner Gaming-Handhelds vor

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Msi Claw 8 Ai+ Header

Der taiwanische Hersteller Micro-Star International – kurz MSI – hat nun erwartungsgemäß die neue Generation seiner Gaming-Handhelds offiziell vorgestellt, die in die Fußstapfen des seit Sommer 2024 auf dem Markt befindlichen MSI Claw tritt und derzeit zu reduzierten Preisen verkauft wird.

Die neue Generation besteht aus zwei Geräten, wobei das MSI Claw 7 AI+ eher als Überarbeitung des Vorgängermodells und das MSI Claw 8 AI+ als neues Nachfolgemodell zu sehen ist.

Zwei neue Gaming-Handhelds aus dem Hause MSI

Statt wie beim Steam Deck von Valve, dem Legion GO von Lenovo und dem ROG Ally (X) von ASUS auf einen AMD-Prozessor setzt das Unternehmen erneut auf einen Intel-Prozessor – nämlich den Intel Core Ultra 7 (Series 2) auf Basis von Lunar Lake. Dieser soll im Vergleich zur Series 1 eine deutlich bessere Leistung bei gleichzeitig geringerem Akkuverbrauch bieten.

Auf weitere Verbesserungen wie ein verbessertes Kühlsystem namens „Cooler Boost HyperFlow“ geht MSI in der Pressemitteilung explizit ein – ich bin gespannt auf die ersten Tests. Neu gestaltete Steuerungstasten und Analog-Sticks mit Hall-Effekt runden die beiden Gaming-Handhelds ab. Beide Modelle sind mit 32 GB Arbeitsspeicher ausgestattet.

Msi Claw 2. Generation

Vom Design her sind die beiden Gaming-Konsolen recht ähnlich. | Bild: MSI

Was die Software betrifft, so wird das Unternehmen eine neue Version seiner Software MSI Center M vorstellen, die die Navigation und die Verwaltung der Spiele auf dem Handheld verbessern wird.

Es ist davon auszugehen, dass auch die erste Generation der MSI Claw diese verbesserte Software erhalten wird. Interessant ist auch die Tatsache, dass MSI beide Gaming-Handhelds als Copilot+ PCs bezeichnet – ob das beim mobilen Gaming eine große Rolle spielt, ist meiner Meinung nach fraglich.

Msi Claw 8 Ai+ Bild

MSI Claw 8 AI+ ist das Flaggschiff der neuen Generation | Bild: MSI

Für mehr Akkulaufzeit sorgt im MSI Claw 8 AI+ ein 80Wh-Akku, ähnlich wie im ASUS ROG Ally X, während im kleineren Modell ein 54.5Wh-Akku verbaut ist. Eine ähnliche Akkugröße wurde bereits in der ersten Generation verbaut.

Preise oder genauere Erscheinungstermine nennt das Unternehmen nicht. Ich gehe davon aus, dass beide Modelle auf der CES Anfang 2025 noch einmal ausführlich inklusive weiterer Informationen vorgestellt werden.


Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Optisch gefällt mir der neue MSI Handheld echt gut. Ich würde mir allerdings kein Gerät mit Intel CPU kaufen. Gerade bei der GPU ist AMD deutlich besser.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / MSI stellt die neue Generation seiner Gaming-Handhelds vor
Weitere Neuigkeiten
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events
Samsung Galaxy S26: So sehen die drei neuen Flaggschiffe aus
in Smartphones
Avm Fritzbox 7530 Ax
FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk
in Gaming
mobiFlip verbessert Tarifvergleich für SIM-only-Angebote
in Tarife
Apple iPhone 17: Hier sehen wir wohl das ganz neue Zubehör
in Zubehör
Cupra El Born Licht Header
Volkswagen: „Wir investieren weiterhin in Seat“
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
Der neue VW ID.3 wird noch kein VW ID Golf
in Mobilität
Apple Airpods Header
Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?
in Audio
Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer
in Audio