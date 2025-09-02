Fintech

N26 senkt Preise für Mobilfunktarife

N26 hat die Preise für seine Mobilfunktarife gesenkt. Kunden können ab sofort ab 9,99 Euro monatlich in Deutschland mit 5G surfen. Alle Tarife sind monatlich kündbar und beinhalten Telefonie sowie SMS innerhalb Deutschlands.

N26 bietet drei verschiedene Tarifmodelle an, die über den Partner 1GLOBAL im Netz von Vodafone bereitgestellt werden. Der Small-Tarif umfasst 10 GB für 9,99 Euro, der Medium-Tarif 30 GB für 16,99 Euro und der Large-Tarif 100 GB für 29,99 Euro monatlich. Zuvor lagen die Preise zwischen 13,99 Euro und 34,99 Euro.

Neben der Datenverbindung ist in allen Tarifen unbegrenzte Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands enthalten. Außerdem gibt es kostenloses EU- und EWR-Roaming. Kunden können ihre bisherige Rufnummer übertragen oder eine neue direkt über die App anfordern.

N26 SIM-Tarife im Überblick

  • Small: 10 GB für 9,99 € pro Monat
  • Medium: 30 GB für 16,99 € pro Monat
  • Large: 100 GB für 29,99 € pro Monat

Die Bestellung und Aktivierung erfolgt nach Angaben von N26 in wenigen Minuten über die App. Die Flexibilität ergibt sich aus der monatlichen Kündigungsfrist.

