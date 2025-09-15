News

Nach dem iPhone 17: Apple plant noch eine große Produktoffensive

Am Freitag starten die neuen iPhone bei Apple, passend dazu gibt es nicht nur eine neue Apple Watch, sondern direkt drei neue Modelle. Und neue AirPods Pro sind auch noch mit dabei. Doch Apple hat noch deutlich mehr für das Jahr auf Lager.

In seinem Newsletter für Bloomberg hat Mark Gurman weitere 10 Produkte von Apple vorgestellt, die teilweise noch Ende 2025 oder direkt Anfang 2026 kommen.

Für 2025 stehen noch ein neuer Apple TV, ein neuer HomePod mini, neue AirTags 2, eine aktualisierte Vision Pro und ein neues iPad Pro (beide mit M5-Chip) im Raum.

Nächstes Jahr dürfte es dann direkt weitergehen, mit einem neuen MacBook Pro, MacBook Air, einem ganz neuen Studio Display und dem iPhone 17e. Außerdem soll endlich der Display-Speaker auf den Markt kommen, der schon für das Frühjahr 2025 bei Apple vorgesehen war, der aber auf die bessere Version von Siri wartet.

Wird es noch ein Apple Event geben? Schwer zu sagen, aber ich denke nicht. Und wenn, dann kein großes im Steve Jobs Center. Schaut man sich die Neuheiten an, dann rechne ich mit Pressemitteilungen beim TV, den AirTags und dem HomePod.

Für die M5-Generation könnte sich ein Mini-Online-Event lohnen, in dem man die Neuerungen des Chips hervorhebt und neue Produkte zeigt. Vor Oktober wird da aber nicht viel kommen, der Fokus liegt zunächst auf den September-Neuheiten.

