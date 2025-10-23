Narwal startet Flash Sale für Freo Z10 Ultra – 650 Euro Rabatt

Narwal reduziert den Preis seines Saugwischroboters Freo Z10 Ultra im Rahmen eines kurzen Flash Sales um 650 Euro.

Der Hersteller bietet den Narwal Freo Z10 Ultra vom 23. bis 26. Oktober 2025 für 649 Euro statt 1.299 Euro an. Das Angebot gilt ausschließlich im offiziellen Narwal Shop und ist laut Unternehmensangaben zeitlich begrenzt. Es muss über einen Rabattcode (der steht auf der Produktseite) aktiviert werden.

Das Modell kombiniert Saug- und Wischfunktionen mit einer automatischen Reinigungsstation. Es verfügt über das NarMind Pro System mit Dual-Chip-Technologie und Kameras, die Räume erkennen und bis zu 200 Objekte präzise verarbeiten sollen. Damit werden Reinigungsrouten und Wischdruck in Echtzeit angepasst.

Technik und Ausstattung des Narwal Freo Z10 Ultra

Laut Hersteller erreicht der Roboter eine Saugkraft von bis zu 18.000 Pa. Das DualFlow Tangle Free System verhindert Haarverwicklungen, während nasser und trockener Schmutz automatisch unterschieden wird. Damit richtet sich das Gerät insbesondere an Haushalte mit Haustieren oder langen Haaren.

Kernpunkte der Aktion

Rabatt: 650 Euro auf den UVP von 1.299 Euro

Aktionszeitraum: 23. bis 26. Oktober 2025

Vertrieb: Nur im offiziellen Narwal Shop

Modell: Freo Z10 Ultra mit automatischer Reinigungsstation

Der Freo Z10 Ultra übernimmt das Management der Reinigungszyklen vollautomatisch und kann über die App individuell konfiguriert werden. Ich kann nur so viel sagen: Die Herstellerangaben stimmen vollkommen. Ich nutze das Gerät selbst und bin restlos begeistert. Es verrichtet seit vielen Monaten absolut tadellos seine Dienste und überzeugt durch eine beeindruckende Reinigungsleistung.

