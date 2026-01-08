NARWAL V40: Akkusauger mit Station vorgestellt

Smart Home

Der NARWAL V40 Station Akkustaubsauger bietet eine Reinigung für Teppiche und Hartböden und entleert sich dann selbst.

Der NARWAL V40 ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der bis zu 220 AW Saugleistung erzeugt. Dank der Anti-Wicklungs-Bürste lassen sich Tierhaare leichter entfernen. Laut Unternehmensangaben reinigt das Gerät effizient Hartböden, Teppiche und enge Ecken, ohne dass manuelle Anpassungen notwendig sind. NARWAL war bisher vor allem für seine Saugroboter bekannt.

NARWAL V40: Technische Daten und Laufzeit

Der kabellose Staubsauger verfügt über zwei austauschbare Akkus, die bis zu 120 Minuten Laufzeit ermöglichen sollen. Mit einem Gewicht von 1,8 kg ist er laut Hersteller leicht handhabbar. Intelligente Sensoren erkennen automatisch Staubmengen und passen die Saugleistung an, wodurch Energieverbrauch und Laufzeit optimiert werden sollen.

Filterung und Basisstation

Der NARWAL V40 arbeitet mit einem fünfstufigen Filtersystem inklusive H13-HEPA-Filter, der Partikel ab 0,3 μm zurückhält. Die automatische Entleerungsbasis fasst bis zu 3 Liter Staub und ermöglicht eine wartungsfreie Nutzung von etwa 100 Tagen, so der Hersteller. Dabei entfällt der manuelle Kontakt mit Schmutz.

Highlights des Zubehörs

  • LED-beleuchteter Bodensauger für dunkle Ecken
  • Elektrische Anti-Wicklungs-Minibürste und Ultrafeinspaltdüse
  • Weiche Staubbürste und Verlängerungsrohr
  • Platzsparende Aufbewahrung in der Basisstation

Der Preis für den V40 mit Station liegt bei 449 €. Zum Start gibt es allerdings direkt einen Rabatt. Das Gerät kann ab sofort unter anderem bei Amazon vorbestellt werden. Zum Rabattpreis gibt es das Gerät auch direkt beim Hersteller, dort könnt ihr weitere Informationen einsehen.

