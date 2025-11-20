Narwal startet mit hohen Rabatten auf Saug- und Wischroboter in die Black Friday Woche
Narwal senkt zum Black Friday die Preise auf zahlreiche Saug- und Wischroboter kräftig.
Narwal bietet vom 20. November bis 1. Dezember 2025 deutlich vergünstigte Preise für seine Saug- und Wischroboter an. Teil der Aktion sind sowohl Einstiegsmodelle als auch Premiumgeräte, die laut Unternehmensangaben auch schwer zugängliche Stellen zuverlässig reinigen sollen. Die Produkte sind im offiziellen Narwal-Shop sowie auf Amazon erhältlich.
Attraktive Black Friday Rabatte auf Narwal Reinigungsroboter
Zu den rabattierten Modellen zählt der Narwal Flow mit bis zu 450 Euro Preisnachlass. Er ist in Standard- und Compact-Version erhältlich und bietet nach Herstellerangaben eine kraftvolle Tiefenreinigung durch das Track Mop-System und Teppichreinigung mittels CarpetFocus.
Ebenfalls im Angebot sind der Freo Z10 Ultra mit 750 Euro Rabatt, der dank Dual-Chip-KI-Navigation auch versteckte Winkel erreicht, und der Freo Z10 mit automatischer Wartungsbasis. Weitere Geräte wie Freo X10 Pro und Freo S sind ebenfalls reduziert.
Kernpunkte der Black Friday Aktion:
- Rabatt von bis zu 930 Euro auf ausgewählte Bundles und Einzelmodelle
- Aktion vom 20.11. bis 01.12.2025 im offiziellen Shop und auf Amazon
- Kombination aus Saug- und Wischfunktion
- Verfügbare Bundles mit zusätzlichem Zubehör und Jahrespaketen
Zur Narwal-Aktion bei Amazon →
