Narwal startet mit hohen Rabatten auf Saug- und Wischroboter in die Black Friday Woche

Narwal senkt zum Black Friday die Preise auf zahlreiche Saug- und Wischroboter kräftig.

Narwal bietet vom 20. November bis 1. Dezember 2025 deutlich vergünstigte Preise für seine Saug- und Wischroboter an. Teil der Aktion sind sowohl Einstiegsm­odelle als auch Premiumgeräte, die laut Unternehmensangaben auch schwer zugängliche Stellen zuverlässig reinigen sollen. Die Produkte sind im offiziellen Narwal-Shop sowie auf Amazon erhältlich.

Attraktive Black Friday Rabatte auf Narwal Reinigungsroboter

Zu den rabattierten Modellen zählt der Narwal Flow mit bis zu 450 Euro Preisnachlass. Er ist in Standard- und Compact-Version erhältlich und bietet nach Herstellerangaben eine kraftvolle Tiefenreinigung durch das Track Mop-System und Teppichreinigung mittels CarpetFocus.

Ebenfalls im Angebot sind der Freo Z10 Ultra mit 750 Euro Rabatt, der dank Dual-Chip-KI-Navigation auch versteckte Winkel erreicht, und der Freo Z10 mit automatischer Wartungsbasis. Weitere Geräte wie Freo X10 Pro und Freo S sind ebenfalls reduziert.

Kernpunkte der Black Friday Aktion:

Rabatt von bis zu 930 Euro auf ausgewählte Bundles und Einzelmodelle

Aktion vom 20.11. bis 01.12.2025 im offiziellen Shop und auf Amazon

Kombination aus Saug- und Wischfunktion

Verfügbare Bundles mit zusätzlichem Zubehör und Jahrespaketen

