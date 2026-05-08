„Natürlich blond“ kehrt zurück: Prime Video verrät erste Details zu „Elle“

Die Streamingplattform Prime Video veröffentlicht den ersten offiziellen Teaser zur „Natürlich blond“ Prequel-Serie Elle.

Die Serie basiert auf dem Film „Natürlich blond“ und startet laut Amazon am 1. Juli 2026 exklusiv bei Prime Video. Amazon MGM Studios produziert Elle gemeinsam mit Hello Sunshine. Die Serie soll weltweit verfügbar sein. Noch vor dem Start der ersten Staffel wurde bereits eine zweite Staffel bestellt.

Im Mittelpunkt steht Elle Woods während ihrer Highschool-Zeit im Jahr 1995. Laut Prime Video behandelt die Handlung Freundschaften, Beziehungen und familiäre Konflikte, bevor die Figur später an die Harvard University wechselt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Beziehung zu ihrer Mutter Eva.

Besetzung und Produktion von Elle bei Prime Video

Zur Hauptbesetzung gehören Lexi Minetree als Elle Woods, June Diane Raphael als Mutter Eva und Tom Everett Scott als Vater Wyatt. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Chandler Kinney, Gabrielle Policano und James Van Der Beek.

Wichtige Beteiligte der Produktion:

Laura Kittrell entwickelt die Serie

Caroline Dries arbeitet als Showrunnerin

Reese Witherspoon gehört zu den Executive Producerinnen

Jason Moore führte bei den ersten Episoden Regie

Ich finde interessant, dass Prime Video bereits vor dem Serienstart eine zweite Staffel bestellt hat. Das zeigt aus meiner Sicht, welche Bedeutung die Plattform bekannten Marken und Filmreihen weiterhin beimisst.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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