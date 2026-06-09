NBB: 100 frische Black-Weeks-Angebote gestartet

NBB aka Notebooksbilliger hat heute seine neuen Black Weeks gestartet. Bis zum 30.06.2026 bietet der Online-Shop für Technik im Rahmen der Aktion verschiedene Deals an.

Bis zu 65 % Ersparnis sollen so für die Kunden wieder möglich sein. Zahlreiche Produkte von rund 80 verschiedenen Herstellern wie HP, Lenovo, Apple, Samsung, ASUS, BenQ, Acer, MSI, Ugreen, Optoma, LG, Shelly und mehr nehmen an der Aktion teil. Die „rund 100 verschiedenen Deals“ sind laut NBB „streng limitiert“.

Neben den Kategorie-Deals gibt es auch täglich wechselnde Daily Black Deals. Diese Angebote sollen nochmal „drastisch günstiger“ als die normalen Deals sein.

Grundlegend sind wieder Produkte wie Notebooks, Monitore, PC-Hardware, PC-Systeme, Tablets, Smart Home, Software, Zubehör, Netzwerk, Beamer und mehr Teil der Aktion. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam.

NBB Black Weeks 06/26 – die Highlights

Bis zu 65% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte ASUS-Netzwerkartikel

Bis zu 60% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Cooler Master-Produkte

Bis zu 55% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Nedis Smart Home-Produkte

Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Lenovo-Monitore

Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Samsung-Notebooks

Bis zu 45% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte be quiet!-Gehäuse

Bis zu 40% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte ICY Box-Dockingstations

Bis zu 20% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Apple MacBooks

Alle Black-Week-Angebote sind ab sofort auf der entsprechenden Aktionsseite bei NBB zu finden.

Zu den NBB Black Weeks →

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