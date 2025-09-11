News

Black Weeks bei NBB gestartet – mehr als 100 neue Deals verfügbar

NBB aka Notebooksbilliger hat seine neuen Black Weeks gestartet. Noch bis 30. September 2025 bietet der Online-Shop für Technik im Rahmen der Aktion verschiedene Deals an. 

Bis zu 70 % Ersparnis sollen so für die Kunden wieder möglich sein. Zahlreiche Produkte von rund 80 verschiedenen Herstellern wie HP, Lenovo, Microsoft, Apple, Samsung, ASUS, Fritz!, BenQ, Acer, MSI, Crucial, Ugreen, Optoma, QNAP und mehr nehmen an der Aktion teil. Die „mehr als 100 verschiedenen Deals“ sind laut NBB zudem erneut „streng limitiert“.

Neben den Kategorie-Deals gibt es auch täglich wechselnde Daily Black Deals. Diese Angebote sollen nochmal „drastisch günstiger“ als die normalen Deals sein.
Grundlegend sind wieder Produkte wie Notebooks, Monitore, PC-Hardware, PC-Systeme, NAS, Tablets, Smart Home, Software, Zubehör, Netzwerk, Beamer und mehr Teil der Aktion. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich zu empfehlen.

NBB Black Weeks 09/25 – die Highlights

  • Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte McAfee Software-Downloads
  • Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Shelly Smart Home Artikel
  • Bis zu 65% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Crucial Speichermedien
  • Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Samsung-Notebooks
  • Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Lenovo-Monitore
  • Bis zu 30% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte HP-Notebooks
  • Bis zu 30% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Acer-Grafikkarten
  • Bis zu 30% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Apple MacBooks

Alle Black-Week-Angebote sind ab sofort auf der entsprechenden Aktionsseite bei NBB zu finden. 

Zu den NBB Black Weeks →

