Black Weeks bei NBB gestartet – mehr als 100 neue Deals verfügbar

NBB aka Notebooksbilliger hat seine neuen Black Weeks gestartet. Noch bis 30. September 2025 bietet der Online-Shop für Technik im Rahmen der Aktion verschiedene Deals an.

Bis zu 70 % Ersparnis sollen so für die Kunden wieder möglich sein. Zahlreiche Produkte von rund 80 verschiedenen Herstellern wie HP, Lenovo, Microsoft, Apple, Samsung, ASUS, Fritz!, BenQ, Acer, MSI, Crucial, Ugreen, Optoma, QNAP und mehr nehmen an der Aktion teil. Die „mehr als 100 verschiedenen Deals“ sind laut NBB zudem erneut „streng limitiert“.

Neben den Kategorie-Deals gibt es auch täglich wechselnde Daily Black Deals. Diese Angebote sollen nochmal „drastisch günstiger“ als die normalen Deals sein.

Grundlegend sind wieder Produkte wie Notebooks, Monitore, PC-Hardware, PC-Systeme, NAS, Tablets, Smart Home, Software, Zubehör, Netzwerk, Beamer und mehr Teil der Aktion. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich zu empfehlen.

NBB Black Weeks 09/25 – die Highlights

Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte McAfee Software-Downloads

Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Shelly Smart Home Artikel

Bis zu 65% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Crucial Speichermedien

Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Samsung-Notebooks

Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Lenovo-Monitore

Bis zu 30% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte HP-Notebooks

Bis zu 30% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Acer-Grafikkarten

Bis zu 30% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Apple MacBooks

Alle Black-Week-Angebote sind ab sofort auf der entsprechenden Aktionsseite bei NBB zu finden.

Zu den NBB Black Weeks

