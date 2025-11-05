NBB dreht auf: Über 100 frische Black-Weeks-Angebote gestartet
NBB aka Notebooksbilliger hat heute seine neuen Black Weeks gestartet. Bis zum 5.12.2025 bietet der Online-Shop für Technik im Rahmen der Aktion verschiedene Deals an.
Bis zu 70 % Ersparnis sollen so für die Kunden wieder möglich sein. Zahlreiche Produkte von rund 80 verschiedenen Herstellern wie HP, Lenovo, Microsoft, Apple, Samsung, ASUS, Fritz!, BenQ, Acer, MSI, Crucial, Ugreen, Optoma, QNAP und mehr nehmen an der Aktion teil. Die „mehr als 100 verschiedenen Deals“ sind laut NBB zudem erneut „streng limitiert“.
Neben den Kategorie-Deals gibt es auch täglich wechselnde Daily Black Deals. Diese Angebote sollen nochmal „drastisch günstiger“ als die normalen Deals sein.
Grundlegend sind wieder Produkte wie Notebooks, Monitore, PC-Hardware, PC-Systeme, NAS, Tablets, Smart Home, Software, Zubehör, Netzwerk, Beamer und mehr Teil der Aktion. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam.
NBB Black Weeks 11/25 – die Highlights
- Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte McAfee Software-Downloads
- Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte ASUS Netzwerk-Artikel
- Bis zu 65% Ersparnis zur UVP auf ausgewähltes Razer-Zubehör
- Bis zu 55% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Acer-Beamer
- Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Samsung-Notebooks
- Bis zu 45% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte MSI-Monitore
- Bis zu 20% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Gigabyte-Grafikkarten
- Bis zu 15% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Apple MacBooks
Alle Black-Week-Angebote sind ab sofort auf der entsprechenden Aktionsseite bei NBB zu finden.
