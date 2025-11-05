NBB dreht auf: Über 100 frische Black-Weeks-Angebote gestartet

NBB aka Notebooksbilliger hat heute seine neuen Black Weeks gestartet. Bis zum 5.12.2025 bietet der Online-Shop für Technik im Rahmen der Aktion verschiedene Deals an.

Bis zu 70 % Ersparnis sollen so für die Kunden wieder möglich sein. Zahlreiche Produkte von rund 80 verschiedenen Herstellern wie HP, Lenovo, Microsoft, Apple, Samsung, ASUS, Fritz!, BenQ, Acer, MSI, Crucial, Ugreen, Optoma, QNAP und mehr nehmen an der Aktion teil. Die „mehr als 100 verschiedenen Deals“ sind laut NBB zudem erneut „streng limitiert“.

Neben den Kategorie-Deals gibt es auch täglich wechselnde Daily Black Deals. Diese Angebote sollen nochmal „drastisch günstiger“ als die normalen Deals sein.

Grundlegend sind wieder Produkte wie Notebooks, Monitore, PC-Hardware, PC-Systeme, NAS, Tablets, Smart Home, Software, Zubehör, Netzwerk, Beamer und mehr Teil der Aktion. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam.

NBB Black Weeks 11/25 – die Highlights

Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte McAfee Software-Downloads

Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte ASUS Netzwerk-Artikel

Bis zu 65% Ersparnis zur UVP auf ausgewähltes Razer-Zubehör

Bis zu 55% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Acer-Beamer

Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Samsung-Notebooks

Bis zu 45% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte MSI-Monitore

Bis zu 20% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Gigabyte-Grafikkarten

Bis zu 15% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Apple MacBooks

Alle Black-Week-Angebote sind ab sofort auf der entsprechenden Aktionsseite bei NBB zu finden.

Zu den NBB Black Weeks →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.