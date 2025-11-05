News

NBB dreht auf: Über 100 frische Black-Weeks-Angebote gestartet

Autor-Bild
Von
|
Notebooksbilliger Store

NBB aka Notebooksbilliger hat heute seine neuen Black Weeks gestartet. Bis zum 5.12.2025 bietet der Online-Shop für Technik im Rahmen der Aktion verschiedene Deals an. 

Bis zu 70 % Ersparnis sollen so für die Kunden wieder möglich sein. Zahlreiche Produkte von rund 80 verschiedenen Herstellern wie HP, Lenovo, Microsoft, Apple, Samsung, ASUS, Fritz!, BenQ, Acer, MSI, Crucial, Ugreen, Optoma, QNAP und mehr nehmen an der Aktion teil. Die „mehr als 100 verschiedenen Deals“ sind laut NBB zudem erneut „streng limitiert“.

Neben den Kategorie-Deals gibt es auch täglich wechselnde Daily Black Deals. Diese Angebote sollen nochmal „drastisch günstiger“ als die normalen Deals sein.
Grundlegend sind wieder Produkte wie Notebooks, Monitore, PC-Hardware, PC-Systeme, NAS, Tablets, Smart Home, Software, Zubehör, Netzwerk, Beamer und mehr Teil der Aktion. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam.

NBB Black Weeks 11/25 – die Highlights

  • Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte McAfee Software-Downloads
  • Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte ASUS Netzwerk-Artikel
  • Bis zu 65% Ersparnis zur UVP auf ausgewähltes Razer-Zubehör
  • Bis zu 55% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Acer-Beamer
  • Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Samsung-Notebooks
  • Bis zu 45% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte MSI-Monitore
  • Bis zu 20% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Gigabyte-Grafikkarten
  • Bis zu 15% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Apple MacBooks

Alle Black-Week-Angebote sind ab sofort auf der entsprechenden Aktionsseite bei NBB zu finden. 

Zu den NBB Black Weeks →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / NBB dreht auf: Über 100 frische Black-Weeks-Angebote gestartet
Weitere Neuigkeiten
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW senkt Ladepreise ab Dezember leicht
in Mobilität
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Die EU will „kompakte und günstige Elektroautos“ möglich machen
in Mobilität
Liquid Glass in der Kritik: Apple passt die Optik von iOS immer weiter an
in Firmware und OS
Ford: Die günstigen Elektroautos „sind bald da“
in Mobilität
Die Mumie kehrt zurück (und kommt ins Kino)
in News
Apple versteckt in iOS 26.2 eine geheime Neuerung
in Firmware und OS
Nintendo Switch Oled Lite Alle
Nintendo lässt die alte Switch langsam hinter sich
in Gaming
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple geht 2026 neue Wege mit dem MacBook
in Computer und Co.
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 (Ultra) wird teurer: Höhere Preise sind „unvermeidlich“
in Smartphones
Apple knickt ein: Live Übersetzung kommt in die EU
in Firmware und OS