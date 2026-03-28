Netflix Neuheiten im April 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die April-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

XO, Kitty: Staffel 3 – 2. April 2026 – Comedy

Kittys Liebesleben nimmt Fahrt auf und ihr letztes Jahr an der Highschool sieht vielversprechend aus. Doch Geheimnisse, Skandale und Unsicherheiten erschweren den Weg.

Crooks: Staffel 2 – 14. April 2026 – Thriller

Zwei Jahre nach ihrem verhängnisvollen Coup kommen Charly und Joseph wieder zusammen, als die Münze neue Rivalitäten in Bangkok und Wien entfacht.

BEEF: Staffel 2 – 16. April 2026 – Comedy

In einem elitären Country Club filmen zwei junge Angestellte einen heftigen Streit ihres Chefs mit seiner Frau und zetteln so einen Erpressungskrieg an, den niemand gewinnen kann.

Unchosen – 21. April 2026 – Drama

Als eine junge Mutter aus einer Sekte einem geheimnisvollen Fremden begegnet, beginnt eine gefährliche Affäre, die verborgene Sehnsüchte und dunkle Geheimnisse ans Licht bringt.

Stranger Things: Tales from ‘85 – 23. April 2026 – Sci-Fi

Winter. Hawkins. 1985. Willkommen zurück in einer Stadt voller Geheimnisse, in der sich die beliebten Charaktere neuen Rätseln stellen… und nie dagewesenen Kreaturen gegenübersehen.

Man on Fire – 30. April 2026 – Thriller

John Creasy, ein ehemaliger Agent einer Spezialeinheit, wird stark von PTBS geplagt. Noch bevor er sein neues Leben in den Griff bekommen kann, muss er wieder in seine alte Rolle schlüpfen und härter kämpfen denn je.

Liebe im Spektrum: Staffel 4 – 1. April 2026 – Documentary

Neue und bekannte Gesichter begegnen uns in dieser berührenden Dokuserie, in der Singles mit Autismus den Mut finden, sich auf die Suche nach der großen Liebe zu machen.

Sins of Kujo – 2. April 2026 – Drama

Von Schlägern bis hin zu den Yakuza verteidigt Taiza Kujo die Schlimmsten der Gesellschaft. Anwaltskollege Karasuma bezweifelt Kujos Moral, unterstützt ihn aber dennoch.

Alkhallat+: The Series – 2. April 2026 – Comedy

Diese unkonventionelle Comedy-Anthologie, die von der Wüste bis zur Stadt reicht, erzählt einzigartige Geschichten über Wünsche, Ehrgeiz und denen, die danach streben.

Agent from Above – 2. April 2026 – Fantasy

Gebunden durch einen göttlichen Pakt bekämpft Han Chieh auf der Erde Dämonen. Als er den Plan eines Erzfeindes aufdeckt, muss er alles tun, um die Menschheit zu retten.

The Ramparts of Ice – 2. April 2026 – Anime

Schülerin Koyuki hat Probleme, mit anderen in Kontakt zu treten, und ist zufrieden, ihre Zeit alleine zu verbringen – bis Minato auftaucht und ihre Eismauer zum Schmelzen bringt.

Bloodhounds: Staffel 2 – 3. April 2026 – Action

Kurz vor ihrem nächsten Kampf geraten zwei junge Boxer ins Fadenkreuz eines weltweiten Syndikats, das eine illegale Boxliga kontrolliert und ihre Nächsten bedroht.

Knokke Off: Staffel 3 – 3. April 2026 – Drama

Als Geheimnisse ans Licht kommen und Rivalitäten aufleben, stehen Daan, Louise und Alex vor einem letzten Machtkampf, der die Vandaels zerstören könnte.

Maamla Legal Hai: Staffel 2 – 3. April 2026 – Comedy

Während Tyagi sein Richteramt antritt, kämpft Ananya gegen eine harte Rivalin. Mintu und Sujata erleben in ihrer neuen Partnerschaft Höhen und Tiefen.

Clans: Staffel 2 – 3. April 2026 – Thriller

Die Chance, ihren Namen reinzuwaschen, führt Ana zurück nach Galicien. Doch ein neues Kartell und das Wiedersehen mit Daniel drohen alles ins Wanken zu bringen.

Big Mistakes – 9. April 2026 – Comedy

Zwei völlig unfähige Geschwister werden erpresst und in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen.

Bandi – Unter Geschwistern – 9. April 2026 – Drama

Nach dem Tod ihrer Mutter kommen die verwaisten Geschwister in Martinique kaum über die Runden, also wenden sich einige dem Verbrechen zu, um zusammenbleiben zu können.

Rabo de Peixe: Staffel 3 – 10. April 2026 – Drama

In diesem fesselnden Finale stellen sich die Freund*innen auf der Suche nach Gerechtigkeit der Polizei entgegen und bekämpfen die Gangs – für eine bessere Zukunft in Rabo de Peixe.

Zuhause bei den Furys: Staffel 2 – 12. April 2026 – Reality TV

Zurück in Morecambe: Tyson und Paris meistern erneut das turbulente Familienleben mit ihren Teenagern, als ein unwiderstehliches Angebot Tyson wieder in den Ring lockt.

Million Dollar Secret: Staffel 2 – 15. April 2026 – Reality TV

In diesem Reality-Wettbewerb voller raffinierter Täuschungen treten zwölf Spieler*innen gegeneinander an, um den*die geheime*n Millionär*in in ihrer Mitte zu entlarven.

Perfil falso: Staffel 3 – 15. April 2026 – Thriller

Eine traumhafte Hochzeitsreise wird zum Albtraum, als Camila und Miguel sich mit einem geheimnisvollen reichen Paar anfreunden, das von mehreren Leuten gejagt wird.

Made with Love – 15. April 2026 – Drama

Um das Restaurant ihrer Mutter zu retten, muss die ehrgeizige Köchin Luka mit dem neuen Koch Dennis zusammenarbeiten. Wenn sie ihn nur nicht so doof finden würde.

Das Gesetz nach Lidia Poët: Staffel 3 – 15. April 2026 – Drama

Die unerwartete Rückkehr einer alten Freundin zieht Lidia in einen Gerichtsprozess, der ihr Liebesleben auf den Kopf stellt und den Kampf um Gleichberechtigung gefährdet.

Dandelion – Demnächst verfügbar – Anime

Die für eine Agentur tätigen Engel Tetsuo und Misaki stellen sich jeder noch so schwierigen Aufgabe, damit verlorene Seelen auf ihre ganz eigene Art Frieden finden.

Machos alfa: Staffel 5 – 17. April 2026 – Comedy

Das Single-Leben gestaltet sich chaotisch und nun wollen sich auch noch die Frauen im Leben der Freunde neu erfinden. Kann eine Männer-WG die Lösung sein?

We Are All Trying Here – 18. April 2026 – Drama

N/A

Funny AF with Kevin Hart – 20. April 2026 – Standup

Kevin Hart bereist die USA, um mit seinen Comedy-Kolleg*innen den nächsten Stand-up-Superstar zu finden, der in einer Live-Abstimmung gewählt wird.

Santita – 22. April 2026 – Drama

Eine unkonventionelle Ärztin, die nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt, testet die Grenzen von Liebe und Kontrolle, als ihr Ex-Verlobter plötzlich wieder auftaucht.

Sold Out on You – 22. April 2026 – Romance

N/A

Recalé – 23. April 2026 – Comedy

Mathegenie und Kleinganove Eddy entgeht dem Gefängnis, indem er sich als Lehrer ausgibt. Sein Auftrag: das Kind eines Schwerverbrechers zu identifizieren.

Running Point: Staffel 2 – 23. April 2026 – Comedy

Der Titel ist zum Greifen nah, doch Isla muss all ihre Kraft und ihr Geschick einsetzen, um die Turbulenzen in Umkleide und Chefetage zu überstehen.

Straight to Hell – 27. April 2026 – Drama

Japans berühmte Wahrsagerin Kazuko Hosoki dominierte das Fernsehen und die Bestsellerlisten. Aber wer war sie hinter den Gerüchten über Betrug und Unterweltverbindungen?

If Wishes Could Kill – Demnächst verfügbar – Horror

Eine mysteriöse App lockt mit Wünschen – und startet einen Todes-Countdown. Die Jugendlichen, die in die Falle gingen, müssen schnell einen Weg finden, um zu überleben.

Netflix Filme

Eat Pray Bark – Therapie auf 4 Pfoten – 1. April 2026 – Comedy

Fünf Hundebesitzer*innen haben Schwierigkeiten mit ihren Vierbeinern und besuchen deshalb einen legendären Hundeguru in den Alpen. Doch schnell wird klar: Es sind nicht die Fellnasen, die hier das Training brauchen.

Apex – 24. April 2026 – Thriller

Um ihrer Trauer zu entkommen, flieht Sasha in die australische Wildnis – und muss sich plötzlich nicht mehr nur der Natur stellen…

Bonjour Agneta – 29. April 2026 – Drama

Die arbeitslose Agneta sucht einen Neubeginn und nimmt einen Job in der Provence an, der zu einer Flucht aus dem Alltag wird und zu einem unerwarteten Erwachen führt.

Podlachien – Alle für eine – 1. April 2026 – Comedy

Als Halina wegen Geldproblemen ihre Hochzeit absagen muss, hecken Freundeskreis und Familie einen absurden Plan aus, um durch Tourismus an Geld zu kommen.

El último gigante – 1. April 2026 – Drama

Als sein verschollener Vater plötzlich auftaucht, wird ein Reiseführer mit alten Wunden und einer Entscheidung für die Zukunft der beiden konfrontiert.

Fühlt ihr meine Stimme? – 3. April 2026 – Drama

Eine schüchterne Teenagerin entdeckt als einziges hörendes Mitglied ihrer Familie ihr Talent fürs Singen und steht nun an einem schwierigen Kreuzweg.

18th Rose – 9. April 2026 – Drama

Eine Teenagerin, die vom perfekten Debüt träumt, schließt einen Pakt mit einem Neuling. Doch unerwartete Gefühle und Enthüllungen bedrohten ihre Pläne.

Thrash – 10. April 2026 – Thriller

Als ein Küstenort von einem Orkan heimgesucht wird, müssen die Einwohner*innen sich vor steigenden Fluten und blutrünstigen Haien in Sicherheit bringen.

180.0 – 17. April 2026 – Thriller

Als sein Sohn nach einem unerwarteten Zwischenfall im Straßenverkehr in Lebensgefahr schwebt, stürzt ein zorniger Vater in einen Abgrund aus Schmerz, Wut und Rache.

Roommates – 17. April 2026 – Comedy

Als Unianfängerin Devon und die selbstbewusste Celeste zusammenziehen, entwickelt sich aus einer aufblühenden Freundschaft ein Psycho-Kleinkrieg.

Netflix Dokumentationen

Noah Kahan: Out of Body – 13. April 2026 – Documentary

In dieser Doku kehrt Singer-Songwriter Noah Kahan nach seinem Aufstieg zum Weltstar in seine Heimat Vermont zurück, um wieder zu sich selbst zu finden.

Ronaldinho: The One and Only – 16. April 2026 – Documentary

Diese Serie handelt vom Leben und der Karriere des legendären brasilianischen Fußballspielers Ronaldinho – vom jungen Ausnahmetalent bis zum weltweiten Fußballstar.

Eine Gorilla-Story erzählt von David Attenborough – 17. April 2026 – Documentary

Der erfahrene Naturforscher Sir David Attenborough erzählt die Geschichte einer erstaunlichen Gruppe von Gorillas – von seiner ersten Begegnung in den 70ern bis heute.

Moriah Wilson: Die tragische Wahrheit – 3. April 2026 – Documentary

Diese Doku geht über die Schlagzeilen hinaus und erzählt von Moriah Wilsons Leben, ihrem Mord und wie weit die verantwortliche Person ging, um der Verhaftung zu entwischen.

Untold: Chess Mates – 7. April 2026 – Documentary

Wie wurde aus einer Partie von Schachgroßmeistern ein bizarrer Skandal um Sexspielzeug? Diese Dokumentation beleuchtet die unglaubliche Geschichte.

Vertrau mir: Der falsche Prophet – 8. April 2026 – Documentary

In dieser True-Crime-Doku schleusen sich eine Sektenexpertin und ein Filmemacher in eine Polygamistensekte ein, um einen selbsternannten Propheten zu überführen.

Untold: Jail Blazers – 14. April 2026 – Documentary

Unberechenbare Spieler, Strafanzeigen, nationale Schlagzeilen. In dieser schonungslosen Dokumentation zerbricht Portlands meisterschaftsfähiges NBA-Team vor aller Augen.

Untold: The Shooting at Hawthorne Hill – 21. April 2026 – Sports Non-Fiction

Der Streit zwischen einem Dressur-Trainer und seiner Schülerin endet in dieser True-Crime-Doku in Blutvergießen und einem Plädoyer auf Unzurechnungsfähigkeit.

This Is a Gardening Show – 22. April 2026 – Documentary

In dieser lustigen Liebeserklärung an das Essen auf unserem Tisch taucht Zach Galifianakis in die Welt des Gärtnerns ein und interviewt neugierige Kinder und schräge Expert*innen.

Lainey Wilson: Keepin‘ Country Cool – 22. April 2026 – Documentary

Diese Doku beleuchtet die Höhen und Tiefen von Lainey Wilsons Karriere und was es bedeutet, ein moderner Country-Star zu sein.

Should I Marry A Murderer? – 29. April 2026 – Documentary

Eine Verlobte wird zur Hauptzeugin und berichtet in dieser Dokuserie, wie sie gegen ihren Verlobten, der des Mordes beschuldigt wurde, Beweise sammelte.

Netflix Comedy Specials

Sarah Millican: Late Bloomer – 1. April 2026 – Standup

Sarah Millican erzählt von ihrem Weg vom unbeholfenen Teenager zur selbstbewussten Comedian und nimmt dabei Schulmobber, Gemeinschaftsduschen und ihren „Ladygarden“ aufs Korn.

Sheng Wang: Purple – 7. April 2026 – Standup

Mit seiner herrlich trockenen Art gibt Sheng Wang seine Gedanken zu essbaren BHs, Kinderspiel-Regeln und jugendlichen Schnorrer*innen zum Besten.

Netflix Live Event

WWE WrestleMania: Ausgabe 42: 2026 – 18. April 2026 – Action

Die größten Superstars kämpfen um Gold und wollen auf der „Grandest Stage of Them All“ mit alles entscheidenden Matches in die WWE-Geschichte eingehen.

WWE SummerSlam: 2025 – 1. April 2026 – Action

Die Action erreicht ihren Höhepunkt, als die Superstars in den Ring steigen und beim wichtigsten WWE-Event des Sommers alle Augen auf sie gerichtet sind.

WWE Crown Jewel: 2025 – 1. April 2026 – Action

Die Superstars von Raw und SmackDown liefern sich einen internationalen Showdown mit legendären Matches und Championship-Kämpfen.

WWE Survivor Series: 2025 – 1. April 2026 – Action

Beim WWE Fall Classic treffen die Superstars in Meisterschaftskämpfen, coolen Showdowns und dem legendären WarGames-Match aufeinander.

Royal Rumble: 2026 – 1. April 2026 – Action

Der Weg zur WrestleMania startet hier mit einem Nahkampf-Marathon, bei dem Superstars im legendären Royal Rumble Match darum kämpfen, wer am längsten standhält.

WWE Elimination Chamber: 2026 – 1. April 2026 – Action

WWE-Superstars stehen in der barbarischen Elimination Chamber erbitterten Rival*innen mit Titelchancen gegenüber.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov – 11. April 2026 – Sports Non-Fiction

Der ehemalige Champion im Schwergewicht Tyson Fury kehrt für den Kampf gegen Arslanbek Makhmudov zurück in den Ring – live aus dem Vereinigten Königreich.

Supernova Strikers: Genesis – 20. April 2026 – Sports Non-Fiction

Epische Showdowns, unvergessliche Auftritte: In Mexikos wildestem Box-Event kommt es zum Schlagabtausch zwischen Promis und Influencern. Mit internationalen Superstars.

Netflix Kids & Family

Die Gangster Gang: Die Serie: Staffel 2 – 2. April 2026 – Kids

Die Gangster Gang will mit einer Rekordserie an Verbrechen berühmt werden. Aber dafür müssen ihre Mitglieder Nachahmer*innen, Verbrechensbekämpfer*innen – und einander ausweichen.

CoComelon: Unser Viertel: Staffel 7 – 20. April 2026 – Kids

Ob Farm oder Festwagen, JJ und seine Bande finden neue Wege, um zu spielen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, einander zu helfen und ihre Gefühle genau kennenzulernen.

Lizenztitel Auswahl

Transformers One – 9. April 2026 – Action

Die beiden jungen Transformer Optimus Prime und Megatron müssen ihre Welt gegen eine dunkle Bedrohung verteidigen – und dabei miteinander oder gegeneinander kämpfen.

The Middle: Staffel 1 – 9 – 15. April 2026 – Comedy

In dieser rührenden Sitcom jonglieren Kleinstadt-Mom Frankie Heck und ihr Mann Mike zwischen Arbeit und Privatleben, während sie ihre drei wilden Kinder aufziehen.

Joker: Folie à Deux – 18. April 2026 – Drama

Ein gefährlicher, nihilistischer Clown verliebt sich in der Psychiatrie in eine Mitpatientin, woraufhin beide in eine gewalttätige, musikalische Dunkelheit abstürzen.

Lilly und die Kängurus – 18. April 2026 – Kids

Gestrandet im australischen Outback hilft ein gescheiterter Fernsehmoderator einem einheimischen Mädchen bei der Pflege von Känguru-Babys, während er nach einem neuen Weg für sein Leben sucht.

Smile 2: Siehst du es auch? – 22. April 2026 – Horror

Ein Popstar wird Zeugin einer verstörenden Tragödie. Nun wird sie von einem finsteren Grinsen verfolgt, das ihre Comeback-Tour – und ihr Leben gefährdet.

Teen Lover – 26. April 2026 – Comedy

Der liebenswerte Durchschnittstyp Lloyd und die schöne Highschool-Jahrgangsbeste Diane kommen sich näher. Doch ihrem Vater ist die aufkeimende Liebe ein Dorn im Auge.

Schattenseite – 29. April 2026 – N/A