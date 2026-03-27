Netflix wird teurer: Höhere Preise für 2026 im Anmarsch

Netflix erhöht die Preise nach knapp einem Jahr erneut, wenn auch vorerst nur in den USA, ich rechne allerdings auch zeitnah in Deutschland mit einem Anstieg. Man testet die Grenze der Nutzer und die höheren Preise zahlen sich für Netflix aus.

Als Grund nennt Netflix die üblichen „Argumente“, man will weiter für Qualität beim Abo sorgen, ihr kennt es, das bekannte Marketing. Am Ende geht es darum, dass man den Umsatz und Gewinn steigert, damit man als Aktienunternehmen wächst.

Bisher haben wir nur die Angaben für den US-Markt und Netflix Deutschland hat sich bisher nicht dazu geäußert und wird das vermutlich auch nicht machen. Man kann bisher also nur spekulieren, so könnten die neuen Preise aber bald aussehen: