Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im August 2026

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für August 2026 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

Neue Geschichten vom Pumuckl S1-2 (1.8.)

Ich bin Dagobert S1 (1.8.)

Die Verräter – Vertraue Niemandem S4 (3.8.)

Die Nibelungen – Kampf der Königreiche S1 (3.8.)

Death Row Confidential: Secrets of a Serial Killer S1 (4.8.)

Großkatzen 24/7 S2 (7.8.)

Elsbeth S3 (8.8.)

Murdered at First Sight S3 (17.8.)

Fire Country S4 (18.8.)

Mord unter Palmen S1 (18.8.)

Der Grim Sleeper: Frauenmörder von Los Angeles (19.8.)

Sheriff Country S1 (19.8.)

Wilde Sippschaft – So nah und auch so fern (20.8.)

Club der roten Bänder S1-3 (25.8.)

Love You to Death: Playbook for Murder (27.8.)

Love You to Death: For Love or Money (27.8.)

Badestrand der PinguineS1 (27.8.)

Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern S1 (28.8.)

Mythos Schalke – Ein Leben lang –Sky Original (28.8.)

Law & Order Toronto: Criminal Intent S3 (31.8.)

Filme

Der Mann der immer kleiner wurde (1.8.)

Americana (7.8.)

Fast Charlie (8.8)

Shadow Chase – Im Netz der Diebe (14.8.)

You Can’t Run Forever (15.8.)

Der Hochstapler – Roofman (21.8.)

Eddington (22.8.)

The Legend – Der Arm der Götter schlägt zurück (27.8.)

Primate (29.8.)

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