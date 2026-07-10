Netflix und Prime Video gleichauf, HBO Max startet gut: Der Streaming-Kampf wird wieder spannend

Der Streaming-Markt in Deutschland zeigt im zweiten Quartal 2026 neue Verschiebungen durch den Start von HBO Max.

Die neue Analyse von JustWatch untersucht die Entwicklung von fast 200 verfügbaren Streamingdiensten auf Basis von 7 Millionen Streaming-Interaktionen in Deutschland. Der Report betrachtet die Veränderungen bei Nutzungsinteresse und Engagement zwischen April und Juni 2026.

HBO Max konnte laut JustWatch nach dem Start am 13. Januar 2026 im zweiten Quartal einen Marktanteil von 3 Prozent erreichen. Der Dienst gewann innerhalb des Quartals einen weiteren Prozentpunkt hinzu.

Netflix und Amazon Prime Video lagen mit jeweils 24 Prozent weiterhin gemeinsam an der Spitze des deutschen Streaming-Marktes.

Streaming-Marktanteile in Deutschland im zweiten Quartal 2026

Die Marktverteilung zeigte laut dem Report weitere Veränderungen bei einzelnen Plattformen. Disney+ erreichte 18 Prozent, Apple TV kam auf 9 Prozent und WOW beziehungsweise Sky Go lag bei 7 Prozent. Paramount+ erreichte 5 Prozent, RTL+ 4 Prozent. HBO Max folgte mit 3 Prozent, während Joyn+ und MagentaTV jeweils 2 Prozent verzeichneten.

Die wichtigsten Marktanteile im Überblick:

Netflix: 24 Prozent

Amazon Prime Video: 24 Prozent

Disney+: 18 Prozent

Apple TV: 9 Prozent

WOW/Sky Go: 7 Prozent

Laut JustWatch blieben Netflix und Amazon Prime Video im Quartalsvergleich stabil. Im Jahresvergleich verlor Amazon Prime Video jedoch 4 Prozentpunkte, während Netflix um 1 Prozentpunkt zurückging. Disney+ und Apple TV konnten im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 jeweils um 1 Prozentpunkt zulegen.

Auch bei weiteren Anbietern gab es Veränderungen. WOW/Sky Go gewann im Quartalsvergleich 1 Prozentpunkt hinzu, während Paramount+ und RTL+ jeweils einen Prozentpunkt verloren. Joyn+ und MagentaTV blieben laut Report sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich stabil. Die Kategorie „Andere“ ging dagegen um jeweils 2 Prozentpunkte zurück.

Ich finde, der Report zeigt vor allem, dass der deutsche Streaming-Markt weiterhin stark in Bewegung ist. Besonders interessant ist die schnelle Entwicklung von HBO Max nach dem Deutschlandstart, während die etablierten Anbieter ihre Positionen zunehmend gegen neue Konkurrenz behaupten müssen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.