Marktgeschehen

„Neubewertung“: Höhere Preise in der Technik-Welt erwartet

Die RAM-Krise ist da und seit Ende letzten Jahres hat sich die Nachfrage nach Speicher und Arbeitsspeicher erneut gesteigert. Vor allem im KI-Sektor ist der Hunger nach RAM groß und das sorgt gerade für explodierende Preise beim Kauf.

PC-Bastler kennen das Problem schon länger, aber auch im Mainstream kommt die Krise langsam an. Im Gespräch mit Bloomberg hat Wonjin Lee von Samsung betont, dass er in diesem Jahr mit höheren Preise bei so ziemlich allen Marken rechnet.

Und auch Samsung ist, obwohl man selbst Arbeitsspeicher produziert, nicht davon ausgeschlossen. Eine „Neubewertung“ der Preise sei eine Option für 2026. Klingt so, als bereite man die Kunden auf höhere Preise für die Galaxy S26-Reihe vor.

RAM-Krise wird eine Weile anhalten

Diese Krise wird ein „spannendes“ Thema für das aktuelle Jahr, denn es steht im Raum, dass die aktuellen Konsolen vielleicht schon wieder teurer werden (absurd bei dieser Generation, ich weiß) und einige Hersteller denken wohl darüber nach, ob sie ihr Produkt verschieben, um die Krise auszusitzen. Aber geht das überhaupt?

Die RAM-Hersteller rechnen damit, dass die Lage auf jeden Fall das ganze Jahr und womöglich auch 2027 und vielleicht sogar 2028 anhält. Wenn also nicht die KI-Bubble platzt, dann werden die Preise in der Technik-Welt schon wieder steigen.

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung Galaxy S26 Ultra: So schnell lädt das neue Flaggschiff

Samsung spendiert dem Galaxy S26 Ultra endlich mal ein Upgrade für schnelleres Laden und schließt damit zwar noch lange nicht…

8. Januar 2026 | Jetzt lesen →

