Samsung Galaxy S26 Ultra: So schnell lädt das neue Flaggschiff

Samsung spendiert dem Galaxy S26 Ultra endlich mal ein Upgrade für schnelleres Laden und schließt damit zwar noch lange nicht zur Konkurrenz auf, aber immerhin gibt es ordentliche 60 Watt. Doch wie schnell lädt das neue Flaggschiff damit?

Laut „Ice Universe“, der auch eine der ersten Quellen war, welche schnelleres Laden bei Samsung in den Raum warf, wird man von 0 auf 75 Prozent in exakt 30 Minuten kommen. Jedenfalls unter optimalen Bedingungen in den Laboren von Samsung.

Das ist jetzt kein gewaltiger Sprung im Vergleich zum Samsung Galaxy S25 Ultra mit 45 Watt, aber damit hat vermutlich auch keiner gerechnet. Apple und Samsung halten sich hier seit Jahren zurück und das wird sich auch 2026 nicht ändern.