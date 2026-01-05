1und1

Neue DSL-Dealwelle: 1&1 lockt mit Dauertiefpreis oder 10 Rabattmonaten

1&1 startet ab sofort mit überarbeiteten DSL- und Mobile-Tarifen. Im Festnetzbereich verspricht man dauerhafte Tiefpreise oder gewährt Rabattmonate.

1&1 informiert über neue Anpassungen bei seinen DSL, Glasfaser und Mobile-Angeboten. Kunden wählen dabei im Festnetz zwischen einem Dauertiefpreis und 10 Rabattmonaten. Bei DSL 100 und 250 bietet das Angebot doppelte Geschwindigkeit zum gleichen Preis.

Details zu den 1&1 DSL-Tarifen

1&1 listet DSL 16 für 24,99 €, DSL 50 für 29,99 €, DSL 100 ebenfalls für 29,99 € und DSL 250 für 34,99 €. Die Rabattvariante startet mit 9,99 € für zehn Monate und kostet danach 44,99 €. Alle Tarife gelten ab sofort. Vor allem der Tarif DSL 100 zum Preis des 50er-Tarifs ist interessant.

Die neuen Angebotsvarianten im Überblick:

Dauertiefpreis:

  • 1&1 DSL 16 für 24,99 €
  • 1&1 DSL 50 für 29,99 €
  • 1&1 DSL 100 für 29,99 €
  • 1&1 DSL 250 für 34,99 €

10 Rabattmonate:

  • 1&1 DSL 16 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 34,99 €
  • 1&1 DSL 50 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 39,99 €
  • 1&1 DSL 100 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 39,99 €
  • 1&1 DSL 250 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 44,99 €

Mobile-Angebot (mit Allnet-Flat S mit 30 GB)

  • Samsung Galaxy A56: 19,99 € monatlich
  • Samsung Galaxy S25: 29,99 € monatlich
  • Samsung Galaxy S25 Ultra: 39,99 € monatlich
  • Xiaomi Redmi 15C: 14,99 € monatlich
  • Xiaomi 15T Pro: 24,99 € monatlich

Bei den Mobile-Angeboten gilt eine Laufzeit von 36 Monaten mit einem Bereitstellungspreis von 39,90 €.

Ich erwarte durchaus, dass einige Pakete den Wettbewerb im Breitbandmarkt beleben. Gerade der 100er- und der 250er DSL-Tarif sind preislich attraktiv. Leider kann man als Bestandskunde nicht in diese Tarife wechseln.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

  1. Dom 🎖
    sagt am

    Warum wird denn DSL 50 überhaupt noch angeboten, wenn der Preis identisch zu DSL 100 ist 😅

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Dom ⇡

      Ich gehe fest davon aus, dass die Aktion nur vorübergehend ist und der Preis danach wieder hochgeht. Und dann ergibt es wieder Sinn.

      Antworten
      1. Stefan K. 🔅
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Oder für Regionen, wo nur bis maximal 50 MBit/s ausgebaut wurde und kein weiterer Ausbau in naher Zukunft vorgesehen ist, weil entweder Glasfaser eingeplant ist, oder gar kein weiterer Ausbau wegen Unwirtschaftlichkeit des Ausbaus? 🤔

        Antworten

