Neue DSL-Dealwelle: 1&1 lockt mit Dauertiefpreis oder 10 Rabattmonaten

1&1 startet ab sofort mit überarbeiteten DSL- und Mobile-Tarifen. Im Festnetzbereich verspricht man dauerhafte Tiefpreise oder gewährt Rabattmonate.

1&1 informiert über neue Anpassungen bei seinen DSL, Glasfaser und Mobile-Angeboten. Kunden wählen dabei im Festnetz zwischen einem Dauertiefpreis und 10 Rabattmonaten. Bei DSL 100 und 250 bietet das Angebot doppelte Geschwindigkeit zum gleichen Preis.

Details zu den 1&1 DSL-Tarifen

1&1 listet DSL 16 für 24,99 €, DSL 50 für 29,99 €, DSL 100 ebenfalls für 29,99 € und DSL 250 für 34,99 €. Die Rabattvariante startet mit 9,99 € für zehn Monate und kostet danach 44,99 €. Alle Tarife gelten ab sofort. Vor allem der Tarif DSL 100 zum Preis des 50er-Tarifs ist interessant.

Die neuen Angebotsvarianten im Überblick:

Dauertiefpreis:

1&1 DSL 16 für 24,99 €

1&1 DSL 50 für 29,99 €

1&1 DSL 100 für 29,99 €

1&1 DSL 250 für 34,99 €

10 Rabattmonate:

1&1 DSL 16 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 34,99 €

1&1 DSL 50 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 39,99 €

1&1 DSL 100 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 39,99 €

1&1 DSL 250 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 44,99 €

Mobile-Angebot (mit Allnet-Flat S mit 30 GB)

Samsung Galaxy A56: 19,99 € monatlich

Samsung Galaxy S25: 29,99 € monatlich

Samsung Galaxy S25 Ultra: 39,99 € monatlich

Xiaomi Redmi 15C: 14,99 € monatlich

Xiaomi 15T Pro: 24,99 € monatlich

Bei den Mobile-Angeboten gilt eine Laufzeit von 36 Monaten mit einem Bereitstellungspreis von 39,90 €.

Ich erwarte durchaus, dass einige Pakete den Wettbewerb im Breitbandmarkt beleben. Gerade der 100er- und der 250er DSL-Tarif sind preislich attraktiv. Leider kann man als Bestandskunde nicht in diese Tarife wechseln.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

