Neue DSL-Dealwelle: 1&1 lockt mit Dauertiefpreis oder 10 Rabattmonaten
1&1 startet ab sofort mit überarbeiteten DSL- und Mobile-Tarifen. Im Festnetzbereich verspricht man dauerhafte Tiefpreise oder gewährt Rabattmonate.
1&1 informiert über neue Anpassungen bei seinen DSL, Glasfaser und Mobile-Angeboten. Kunden wählen dabei im Festnetz zwischen einem Dauertiefpreis und 10 Rabattmonaten. Bei DSL 100 und 250 bietet das Angebot doppelte Geschwindigkeit zum gleichen Preis.
Details zu den 1&1 DSL-Tarifen
1&1 listet DSL 16 für 24,99 €, DSL 50 für 29,99 €, DSL 100 ebenfalls für 29,99 € und DSL 250 für 34,99 €. Die Rabattvariante startet mit 9,99 € für zehn Monate und kostet danach 44,99 €. Alle Tarife gelten ab sofort. Vor allem der Tarif DSL 100 zum Preis des 50er-Tarifs ist interessant.
Die neuen Angebotsvarianten im Überblick:
Dauertiefpreis:
- 1&1 DSL 16 für 24,99 €
- 1&1 DSL 50 für 29,99 €
- 1&1 DSL 100 für 29,99 €
- 1&1 DSL 250 für 34,99 €
10 Rabattmonate:
- 1&1 DSL 16 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 34,99 €
- 1&1 DSL 50 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 39,99 €
- 1&1 DSL 100 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 39,99 €
- 1&1 DSL 250 für 9,99 €, ab dem 11. Monat für 44,99 €
Mobile-Angebot (mit Allnet-Flat S mit 30 GB)
- Samsung Galaxy A56: 19,99 € monatlich
- Samsung Galaxy S25: 29,99 € monatlich
- Samsung Galaxy S25 Ultra: 39,99 € monatlich
- Xiaomi Redmi 15C: 14,99 € monatlich
- Xiaomi 15T Pro: 24,99 € monatlich
Bei den Mobile-Angeboten gilt eine Laufzeit von 36 Monaten mit einem Bereitstellungspreis von 39,90 €.
Ich erwarte durchaus, dass einige Pakete den Wettbewerb im Breitbandmarkt beleben. Gerade der 100er- und der 250er DSL-Tarif sind preislich attraktiv. Leider kann man als Bestandskunde nicht in diese Tarife wechseln.
Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.
Warum wird denn DSL 50 überhaupt noch angeboten, wenn der Preis identisch zu DSL 100 ist 😅
Ich gehe fest davon aus, dass die Aktion nur vorübergehend ist und der Preis danach wieder hochgeht. Und dann ergibt es wieder Sinn.
Oder für Regionen, wo nur bis maximal 50 MBit/s ausgebaut wurde und kein weiterer Ausbau in naher Zukunft vorgesehen ist, weil entweder Glasfaser eingeplant ist, oder gar kein weiterer Ausbau wegen Unwirtschaftlichkeit des Ausbaus? 🤔