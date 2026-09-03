Mobilität

Neue Euro-NCAP-Tests: Diese drei China-Autos holen fünf Sterne

René Hesse
Von
1 Kommentar

Drei neue Elektroautos chinesischer Marken erreichen im verschärften Euro-NCAP-Test 2026 die Höchstwertung von fünf Sternen.

Euro NCAP hat den AION UT, GEELY E2, Leapmotor B05 und CUPRA Raval nach den neuen Testprotokollen für 2026 geprüft. AION, GEELY und Leapmotor erhielten jeweils fünf Sterne. Der CUPRA Raval kommt serienmäßig auf vier Sterne und erreicht erst mit dem optionalen Safety Pack fünf Sterne.

Der Test zeigt damit auch, wie stark chinesische Hersteller beim Thema Fahrzeugsicherheit aufgeholt haben. Ihr Anteil an den Neuzulassungen in der EU lag laut Euro NCAP zuletzt bei 7 Prozent. Seit 2021 hat sich die Zahl der von Euro NCAP geprüften chinesischen Autos nahezu verzehnfacht.

Euro NCAP sieht hohe Sicherheitswerte bei China-Modellen

Die wichtigsten Ergebnisse der neuen Tests:

  • AION UT: fünf Sterne und 91 Prozent beim Insassenschutz
  • GEELY E2: fünf Sterne und 95 Prozent bei der Sicherheit nach einem Unfall
  • Leapmotor B05: fünf Sterne und 92 Prozent beim Insassenschutz
  • CUPRA Raval: vier Sterne serienmäßig, fünf Sterne mit Safety Pack

Beim Raval verbessert das Sicherheitspaket unter anderem die Unfallvermeidung von 66 auf 77 Prozent. Euro NCAP kritisiert, dass diese zusätzlichen Assistenzsysteme nicht zur Serienausstattung gehören. Beim AION UT bemängeln die Tester wiederum die starke Abhängigkeit vom zentralen Touchscreen und eine nur 68-prozentige Trefferquote der Verkehrszeichenerkennung.

Ich finde vor allem die Entwicklung der chinesischen Modelle bemerkenswert. Fünf Sterne allein machen noch kein perfektes Auto, aber die Ergebnisse zeigen, dass sich etablierte Hersteller beim Thema Sicherheit längst nicht mehr auf einem Vorsprung ausruhen können.

Detailseiten der erwähnten Fahrzeuge:

Videos zu den neuen Tests:

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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Leapmotor B05 sieht schon schick aus.

    Antworten

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