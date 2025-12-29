News

Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Januar 2026

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für Januar 2026 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

  • Im tödlichen Netz – Die Fischerclans von Kap York (1.1.)
  • The Copenhagen Test S1 (1.1.)
  • Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott S1 und S2 (6.1., 20.1.)
  • Navy CIS: Origins S1 (7.1.)
  • The Rookie S8 (9.1.)
  • Industry S4 (12.1.)
  • Mörderische Schwestern – Blutbad in Dublin S1 (12.1.)
  • The Real Manhunter S4 (13.1.)
  • Body in the Water: Mörderische Gewässer S1 (15.1.)
  • PONIES S1 (16.1.)
  • Meine Mutter Jayne Mansfield (16.1.)
  • Ms. Magazine: Provokant. Furchtlos. Revolutionär. (16.1.)
  • Secret Safari: Into the Wild S1 (17.1.)
  • Real Murders of Atlanta S3a (19.1.)
  • Unser Hof mit Cheyenne und Nino– Neue Stallgeschichten – Sky Original (20.1.)
  • Becoming Madonna (23.1.)
  • Boss Hai: Kampf der Geschlechter (26.1.)
  • Unknown Serial Killers of America S1 (28.1.)
  • Die Joghurt-Shop-Morde von Austin S1 (30.1.)
  • Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment – Sky Original (30.1.)

Filme

  • Jurassic World: Die Wiedergeburt (1.1.)
  • Islands (3.1.)
  • M3GAN 2.0 (8.1.)
  • The Family McMullen (10.1.)
  • Die Schlümpfe: Der große Kinofilm (16.1.)
  • Fear Below (17.1.)
  • From the World of John Wick: Ballerina (23.1.)
  • King Ivory (24.1.)
  • Freaky Tales (30.1.)
  • Im Feuer des Krieges (31.1.)

Hier könnt ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen →

